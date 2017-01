Zeigt her eure Füße!

Busen, Pos und viel nackte Haut – das ist das Geheimrezept der Dessouslabels ihre Kreationen an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Von Victoria's Secret über Hunkemöller bis hin zu dem Plus-Size Label Lane Bryant – sie alle setzen auf das bewährte Erfolgsrezept.

So auch das Dessous-Label Agent Provocateur. In den vergangenen Jahren machte sich die britische Marke einen Namen nicht zuletzt mit Werbespots wie diesem. Klar im Fokus: Busen und Pos.

Nicht so in der Frühlingskampagne 2017: Dieses Mal setzt Modefotograf Mario Sorrenti auf … Füße. Kurios. DOch das Ergebnis ist eine künstlerisch hochwertige Bilderstrecke Die Werbebilder sind von dem Werk des Fetisch-Fotografen Elmer Batters inspiriert. Der lichtete am liebsten leicht bekleidete Frauenbeine und -füße in Strumpfhosen ab.

Sarah Shotton, Kreativdirektorin von Agent Provocateur erklärt gegenüber dem Mode-Fachblatt WWD: "Elmer ist eine echte Inspiration für meinen Designprozess" und weiter "Es war ein Traum von mir, …Andreea war das perfekte Model, um die moderne Interpretation solch einer starken, selbstbewussten Kultbewegung einzufangen."