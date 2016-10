Cathy Hummels: Mein Halloween-Look

Es ist wieder Halloween! Vampire geistern durch die Gegend und menschengroße Kürbisse treiben ihr Unwesen. Es ist dunkel und düster da draußen und in den Straßen wimmelt es von Zombies, Hexen und Skeletten. Das gruselige Spektakel wird immer am 31. Oktober zelebriert, am Vorabend von Allerheiligen. Vor allem Kinder lieben es, sich als fiktive halbtote oder tote Gestalten zu verkleiden. Aber auch immer mehr Erwachsene haben Spaß an Horror-Outfits. Halloween-Parties sind total angesagt, unter anderem hat Heidi Klum sie auch in Deutschland populär gemacht. Sie ist berühmt-berüchtigt für ihre spektakulären Kostüme. Und schafft es jedes Jahr aufs Neue, sich selbst zu übertrumpfen. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich diesmal inszenieren wird.



Cathy Hummels: Mein Look Picture Alliance Cathy Hummels liebt und lebt Mode seit sie denken kann. Schon als kleines Mädchen inszenierte die Münchenerin mit ihren Puppen Fashion-Shows. Inspiriert und unterstützt von ihrer Oma Hildegard, die selber als Designerin arbeitete, lernte sie früh, was in der Mode wichtig ist. Ob Mailand, New York, Paris oder Berlin: Heute sitzt Cathy Hummels selbst bei den großen Designern in der Front Row. Und gibt ihr Fashion Know-how gerne weiter - zum Beispiel an ihren Ehemann, den Fußballprofi Mats Hummels. Für den stern erklärt die Mode-Expertin ihre Looks und wie man sie stylt. Hier können Sie ihr auf Youtube folgen.

Aber es muss nicht immer so aufwändig sein. Wenn Sie auch in Halloween-Laune sind, habe ich eine Idee für ein tolles DIY-Kostüm. Ich werde mich nämlich auch so verkleiden. Sehr angesagt sind dieses Jahr Film-Charaktere wie Harley Quinn und Joker aus "Suicide Squad". Doch diese Kostüme sind schon fast überall ausverkauft. Und so ein kompletter Look ist auch recht teuer, dabei kann man ganz leicht einen eigenen stylen. Ich hab mich natürlich an der düsteren Schönheit Harley orientiert.



Bloß keine teure Strumpfhose nehmen - denn die wird kaputt gemacht

Die Basis für meinen Look ist das Skelett. Ein Bodysuit mit Skelett-Motiv von H&M ist cool und stylish. Dazu kombiniere ich aus meiner Sommerkiste eine sexy ausgefranste Jeansshort und eine sehr günstige schwarze Strumpfhose mit feinem Muster von DM. Alternativ passen auch einfache schwarze oder Netzstrumpfhosen. Nur keine teuren Strümpfe verwenden - denn wir werden sie so richtig kaputt machen. Laufmaschen sind normalerweise der pure Horror, aber für das DIY-Harley-Kostüm sind sie perfekt. Also los: Löchern Sie Ihre Strumpfhose so richtig schön kaputt! Dazu coole Bikerboots, denn so wird der Grunge-Look rund. Am besten wählen Sie ein Exemplar mit Schnallen und Schnürungen. Alternativ funktioniert der Look auch mit weißen Sneakers.

Das sieht schon ziemlich gruselig aus, aber bei weitem noch nicht so, dass sich die Leute auch wirklich fürchten würden. Deshalb nun zu Accessoires und Make-up, um das ganze so richtig aufzupeppen. Ich hab mich für Fischgräten-Ohrringe und eine weiße glitzernde Skelett-Brille- beides ebenfalls von H&M - entschieden. Schließlich ist das Skelett mein modischer roter Faden. Und der ist mir immer ganz wichtig. Ich möchte, dass man sieht, dass ich mir bei meinem Outfit etwas gedacht habe. Für die Haare im Harley-Style links und rechts Zöpfe binden und mit dem Lockenstab noch ein paar Wellen in die Enden drehen. Ein schöner unschuldiger Bruch zu dem ganzen Grusel. Richtig düster wird es durch den zugenähten Mund. Dafür einfach mit einem Kajal die Enden des Mundes verlängern und dann senkrechte Striche über die Lippen ziehen. Das geht wirklich ganz schnell! Mit dieser Verkleidung könne Sie sofort los zur Halloween-Party oder mit Ihren Kleinen durch die Straßen ziehen.



Wer's noch leichter mag: Einfach in den Onesie schlüpfen

Ist Ihnen das Kostüm zu gewagt, habe ich noch einen ganz tollen Quickie-Tipp: Greifen Sie zu einem Grusel-Onesie! Total witzige und ausgefallene Exemplare gibt es zum Beispiel bei Amazon, Asos oder wie meinen Einteiler auch bei H&M. Einfach warme und enge Skiunterwäsche anziehen und in den Onesie schlüpfen. Oft haben die auch noch eine Kapuze, was sehr praktisch ist, denn so kann das Haarstyling komplett ausfallen. Den Joker-Mund sollten Sie aber wenigstens aufmalen, denn ein wenig gruselig soll es ja schon sein.



Ich bin sehr gespannt, als was die Promis und Hollywood-Stars sich dieses Jahr verkleiden. Heidi Klums Halloween-Party werde ich ganz genau unter die Lupe nehmen. Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachstyling und Happy Halloween! Buuuuuuh!