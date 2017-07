Mindestalter 55: 400 Senioren zeigen sich bei Bikini-Show

Willkommen auf einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Bikini-Show. In Tianjin im Nordosten Chinas fand am Wochenende diese Veranstaltung für über 55-Jährige statt, auf der die Teilnehmer dazu aufgerufen waren, ihre schönsten Bikinis oder die liebste Badehose mit einer entsprechend positiven Grundeinstellung zur Schau zu tragen. Die 78-jährige Ma Jing war nicht nur die älteste Teilnehmerin, nein, sie hat auch bereits eine Krebstherapie hinter sich. Aber trotzdem sprühte sie vor positiver Energie: "Ich bin sehr geehrt davon, dass ich in diesem Alter noch an einem Bikini-Wettkampf teilnehmen kann. Für mich bedeutet das, dass ich geistig und körperlich gesund bin." Auch ein 62-jähriger männlicher Teilnehmer äußerte sich sehr positiv zu der Veranstaltung: "Der Grund, warum wir an dieser Veranstaltung teilnehmen, ist die Motivation für körperliche Ertüchtigung zu bekommen und unsere Körper zu zeigen. Hier auf dieser Bühne, die uns der Veranstalter zur Verfügung stellt. Ich nehme an dieser Show bereits zum dritten Mal in Folge teil." Die Organisatoren gehören zu einem Wohlfahrtsverband, der sich um die Interessen von älteren Menschen kümmert. Und zu der diesjährigen Ausgabe dieser Senioren-Bikini-Veranstaltung kamen immerhin mehr als 400 Teilnehmer.