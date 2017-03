Wenn der Stoff nicht für ein ganzes Disney-Kostüm reicht

Zugegeben: Es sind nicht die professionellsten Fotos, mit denen die Marke "Enchanted Bikinis" ("Verzauberte Bikinis") ihre Produkte bewirbt. Das Unternehmen stellt Bade-Zweiteiler im Disney-Look her und zielt damit offenbar bei Männern wie Frauen auf die ganz niedrigen Instinkte. Hier ein bisschen nackte Haut und Kurven – da der Mädchentraum, einmal eine Disney-Prinzessin zu sein.

Ob Schneewittchen, Cinderella oder Pocahontas, den Models ist der Stolz auf ihre Kostümchen jedenfalls anzusehen. Und vielleicht ist das Charmante an den Fotos ja gerade das Unprofessionelle. Denn wo in den originalen Zeichentrick- und Animationsfilmen nur allzu perfekte Frauengesichter- und körper gezeichnet werden, war bei diesen Bildern, so schön die Bikini-Prinzessinnen sind, offenbar nicht mal Photoshop am Werk.