Der Erfolg ihrer Vagina-Kollektion haut sogar die Künstlerin um

"Am Freitag, den 20. gibt es Neuigkeiten zum Yoni-Schmuck!", verspricht Emily auf ihrer Instagram-Seite namens Mullum Moonflowers. Yoni, das ist der tantrische Begriff für das weibliche Genital. Und auf Emilys Kollektion, die Halsketten und Ohrringe mit vaginaförmigen Anhängern enthält, springen gerade so viele Frauen an, dass die Künstlerin mit der Produktion nicht mehr hinterherkommt. Fast 100.000 Fans folgen ihr inzwischen bei Instagram, werden sie alle Kundinnen, muss eine einzelne Frau da lange für kneten.

Die Schmuckstücke, die aus Harz und Polymerlehm geformt sind und zum Teil Cabochons, also Glassteine in Katzenaugenform, enthalten sowie kleine Perlen, deren Platzierung dem anatomischen Sitz der Klitoris entspricht, stellt Emily in Handarbeit her. Während ihre anderen Kreationen in ihrem Shop bei Etsy in überschaubaren Stückzahlen bestellt werden, gingen die Stückzahlen aus der Yoni-Kollektion derart durch die Decke, dass sich die Australierin zu einer Erklärung gezwungen sah: "Hallo, eine kurze Nachricht zu meinen Yoni-Anhängern! Ich werde meinen Shop Ende der kommenden Woche aktualisieren. Heute ist der 11. Januar, ich habe kein einziges Stück mehr zu verkaufen und nehme erst nach dem Update wieder Bestellungen an. Danke für die vielen interessierten Nachrichten, aber obwohl ich versuche, jede zu beantworten, komme ich kaum hinterher. Bitte behaltet für Neuigkeiten meine Instagram-Seite @mullum_moonflower im Auge."

✨the all seeing eye✨vageyena✨So my daughter was a bit down on me for making this (you're a freak mum) I felt like maybe I shouldn't post it buuuut for one ART and for another yonis are great also for all girls including my daughter this is not weird 💙 inspired by @tiny_clementine_art Ein von Emily (@mullum_moonflower) gepostetes Foto am 15. Nov 2016 um 22:20 Uhr





Die Preise für die Schmuckstücke bleiben derzeit noch absolut im Rahmen: Zwischen 15 und 90 australische Dollar, also 10 bis 65 Euro, setzt Emily für ihre Arbeiten an. Sie selbst bezeichnet sich als "mystisch und magisch" und bringt die esoterische Komponente auch in ihrer Produktpalette zu Ausdruck – neben ihren handgefertigten Kreationen verkauft sie auch Steine.

Ihre jüngsten Arbeiten waren ihrer Tochter allerdings peinlich: "Mama, du bist ein Freak", zitiert sie sie.