Fehlkauf! Diese Boots stempelten ihn zum Nazi

Wer online Kleidung kauft, weiß, dass das ein Risiko ist. Man muss sich auf die Abbildungen verlassen, kann die Ware erst nach dem Kauf anprobieren und ist manchmal überrascht, dass sich die Produkte anders anfühlen, als sie aussehen. Bei Schuhen kommt hinzu, dass die Größen je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen. Doch all diese Dinge waren nicht das Problem, dass ein Redditor mit dem User-Namen FRSHFSHFCKR bei dem Einkauf seiner neuen Arbeitsschuhe hatte. Er hatte schlicht vergessen, vor seiner Bestellung unter die Sohle zu schauen.

Als dem Mann aufgefallen war, welchen Abdruck das Swastika-Symbol unter seinen Füßen hinterlässt, wenn die Sohle nass ist, schoss er ein Foto und veröffentlichte es bei Reddit. "Es gab einen Blickwinkel, den ich nicht gesehen habe, als ich meine neuen Arbeitsschuhe bestellt habe", betitelte er seine Beitrag. Bei Reddits Bilderdienst Imgur haben sich das Bild bereits weit mehr als zwei Millionen Menschen angeschaut.

Dass dem Hersteller versehentlich ein Designfehler passiert ist, klingt sehr unwahrscheinlich, wenn man den Markennamen einmal unter die Lupe nimmt. "Polar Fox", zu Deutsch Polarfuchs, entspricht dem Namen einer Operation, die von der Wehrmacht des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg durchgeführt wurde: Von finnischem und norwegischem Boden aus wurde mit dem Ziel der Eroberung der Hafenstadt Murmansk gegen die Sowjetunion gekämpft. Der Angriff bestand in drei Phasen, Unternehmen Rentier, Unternehmen Platinfuchs und Unternehmen Polarfuchs. Ferner sind die Boots, die sich noch immer bei Amazon bestellen lassen, beschrieben als "ANKLE BOOTS MILITARY COMBAT STYLE". Militärische Kampfschuhe.

In den Reddit-Kommentaren übertrumpfen sich die User mit Anspielungen auf das Dritte Reich und Wortspielen. "Very comfortable. Nein out of ten", etwa ist eine der harmloseren Bemerkungen. Bei Sätzen wie "Walked around Poland in this boot but can only give 19/39" oder der Endlösungs-Anspielung "I've tried a lot of other boots, but I think these will be my final solution" muss der deutsche Leser schon kräftig schlucken.