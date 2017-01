Sieben Wochen vor der Oscar-Verleihung ziehen die Golden Globes am Wochenende die Blicke auf sich. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse, die am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills verteilt werden, gelten als Barometer für die Oscar-Nacht. Das Filmdrama "Carol" mit Cate Blanchett und Rooney Mara geht als Favorit ins Rennen um die goldglänzenden Weltkugeln. Der Film über eine lesbische Liebe in den 1950er Jahren ist fünffach nominiert, als bestes Drama, für Blanchett und Mara als Hauptdarstellerinnen, Todd Haynes als Regisseur und für die Musik.

Im Wettbewerb um das beste Drama sind neben "Carol" das Enthüllungsdrama "Spotlight", "The Revenant - Der Rückkehrer", "Room" und "Mad Max: Fury Road". In der Komödien-Sparte haben das schwarzhumorige Weltraumepos "Der Marsianer - Rettet Mark Watney", "Dating Queen", "Joy - Alles außer gewöhnlich", "Spy - Susan Cooper Undercover" und "The Big Short" Gewinnchancen.

Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender, Eddie Redmayne, Christian Bale, Steve Carell, Matt Damon, Al Pacino, Jennifer Lawrence, Alicia Vikander, Amy Schumer, Melissa McCarthy und Lily Tomlin sind unter den Preisanwärtern.

Neben Spielfilmen werden in den 25 Preiskategorien auch Fernsehproduktionen ausgezeichnet. Die Sängerin Lady Gaga könnte ihren ersten Globe für ihre Rolle in der TV-Miniserie "American Horror Story: Hotel" gewinnen.

Der britische Komiker Ricky Gervais steht als Moderator zum vierten Mal auf der Bühne. Vorab wurde schon bekannt, dass Stars wie Helen Mirren, Mel Gibson, Amy Adams und Channing Tatum beim Austeilen der Trophäen helfen werden. Ein Globe-Gewinner steht schon fest. Denzel Washington soll den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten.