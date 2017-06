Haarige Sache - dieser Badeanzug sorgt garantiert für Gesprächsstoff

Vergessen Sie Tangas und Bikini. Wer wirklich auffallen will, kommt in diesem Sommer nicht um diesen Badeanzug herum. "Sexy Chest One Piece" (Sexy Brust Einteiler) nennt die US-Amerikanische Firma "Belovedshirt" das Teil schlicht. Der Gag: Auf den Badeanzug ist eine haarige Männerbrust gedruckt.



Brustwarzen, kleines haariges Bäuchlein, Achselhaare von vorne und ein haariger Rücken von hinten- auf den ersten Blick sieht der Badeanzug täuschend echt nach einem nackten Männerkörper aus. Das sorgt für Verwirrung. Wer ihn erblickt, muss schon zwei Mal hingucken, damit er den Aufdruck erkennt.







Es gibt den Anzug in drei verschiedenen Hauttönen (blass, mittel und dunkel), was den verblüffenden Effekt noch verstärkt. Sexy ist das Teil zwar nicht, doch es dürfte an jedem Strand für Aufsehen sorgen.

Lustig oder abscheulich?



In Kommentaren auf Instagram und Facebook wird heftig über den Badeanzug diskutiert. Einige halten ihn für "abscheulich", andere für den besten Gag in diesem Sommer. "Ich kann gar nicht aufhören zu lachen. Den muss ich haben", schreibt eine Userin.

Make 'em say WTF 🌎FREE US shipping 👌🏻Link in bio Ein Beitrag geteilt von Beloved Shirts (@belovedshirts) am 7. Jun 2017 um 12:37 Uhr





"Make the Pool say WTF" lautet der Werbeslogan der Herstellerfirma. Auf Deutsch heißt das so viel wie: "Lasst den Pool sagen: um Himmels Willen." Das Ziel scheinen die Macher erreicht zu haben.

Der Badeanzug wird für 45 Dollar im Webshop angeboten und ist in Größen von XS bis XXL erhältlich. Da das Teil in Kalifornien handgefertigt wird, beträgt die normale Lieferzeit zehn Tage. Für den Versand nach Deutschland muss mit noch längerer Lieferzeit gerechnet werden.



Weitere Varianten im Angebot

Inzwischen gibt es das "Sexy Chest One Piece" in weiteren Varianten. Auch ein muskulöser männlicher Oberkörper wird mittlerweile angeboten, zudem Sweatshirts und T-Shirts im Haarige-Brust-Look.

Wird der Badeanzug der neue Sommerhit? Vermutlich nicht. Der Scary-Hairy-Look ist ein netter Gag, Aber können Sie sich Sylvie Meis und Co. darin vorstellen? Eben!