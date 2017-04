"Mein Kleid wog gefühlt 100 Kilo“ - das harte Model-Leben der Effenberg-Tochter

Im vergangenen Jahr lehnte sie ein Angebot von Heidi Klum ab. Die war so begeistert von Lucia Strunz, dass sie die Tochter von Ex-Nationalspieler Thomas Strunz und Claudia Effenberg in ihrer Fernsehshow "Germany's next Topmodel einlud. Doch Lucia lehnte dankend ab: "Ich möchte lieber Erfolg haben, ohne in eine Fernsehshow gehen zu müssen. Und außerdem mache ich ja auch gerade mein Abitur", sagte sie damals.

Inzwischen hat die 18-Jährige ihr Abitur. Und mit der Karriere als Model scheint es auch ohne Heidi Klum ganz gut zu laufen. Strunz kommt gerade von Aufnahmen aus Mallorca zurück. Dort stand sie für die Schuhkollektion von Luxusmakler Marcel Remus vor der Kamera.

Dass das Leben als Model nicht nur ein Vergnügen ist, bekam Strunz bei den Aufnahmen zu spüren. "Leider hat es am ersten Tag nur geregnet und ich wurde komplett nass“, sagte sie der "Bild"-Zeitung. Da sich das Kleid mit Wasser vollsaugte, wurde es immer schwerer. "Es wog gefühlt 100 Kilo", stöhnt Strunz. Die Bilder können sich trotzdem sehen lassen.