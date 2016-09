Dick im Geschäft: Plus-Size-Models erobern die Modewelt

Sie kamen über Nacht und landeten auf den großen Covern der Modewelt: Plus-Size- Models, in der Modelszene gerne auch Curvys genannt. Eine Branche, in der du bei einer Kleidergröße von über 34 eigentlich schon keine Chance mehr hast, setzt plötzlich auch auf Rundungen. Mädchen wie Robyn Lawley oder Ashley Graham sorgen mit Figuren für Furore, für die sie vor kurzer Zeit noch von jedem bedeutenden Designer vom Laufsteg gejagt und von Anna Wintour bestenfalls für die neue Hausmeisterin gehalten worden wären.

Marie von den Benken Andreas Puhl Als sie mit 14 Jahren auf der Spitalerstraße in Hamburg von der großen deutschen Modelagentur "Place" entdeckt wurde, prophezeite man ihr, sie würde auf allen Covern der Welt landen. Seit vielen Jahren beobachtet sie den Fashion-Zirkus jetzt aus verschiedenen Perspektiven vor und hinter der Kamera und arbeitet als Model, Designerin und Autorin. 2011 fing sie an, ihr Leben halbautobiographisch auf Twitter zu teilen. Ihre rasant wachsende Reichweite bescherte ihr zahlreiche Anfragen von Magazinen, TV-Sendern und Verlagen.

Robyn Lawley und Ashley Graham waren die Initialzündung für ein völlig neues Geschäftsfeld im Modelbusiness. Booker rieben sich erst verwundert die Augen, fingen dann aber rasch an, Mädchen mit Kleidergröße 40 plus auf der Straße anzusprechen. Heute machen sie Mädchen zu Models, die bei Zara, Mango und anderen Taktgebern der Modetrends für die Massen nicht mal ein passendes Top finden. Mädchen mit Konfektion 34 aufwärts nehmen ihren längst begrabenen Traum, die nächste Gisele Bündchen zu werden, wieder auf und einige Feministinnen bejubeln Robyn und Ashley als die Bezwingerinnen sexistischer Schönheitsideale.



Do Feed The Models



Robyn Lawley war das erste Plus-Size-Model, das es auf die Cover von "Vogue", "Elle", "GQ", "Cosmopolitan" und "Sports Illustrated" schaffte. Allesamt Adelstitel für Models. Ashley Grahams Durchbruch gelang als Gesicht der in den USA extrem bekannten Handelskette "Lane Bryant", die mehr als 700 Plus-Size-Stores betreibt. Ashley Graham folgen auf Instagram mehr als 2,5 Millionen Fans. Damit steckt sie einige der erfolgreichsten Models der Branche wie etwa Toni Garrn, Karolina Kurkova oder Natasha Poly locker in die Tasche und bewegt sich auf Social-Media-Augenhöhe mit Ikonen wie Elsa Hosk, Josephine Skriver und Bar Refaeli.

Shooting with one of my favourite teams @cosmoaustralia ....gotta love a 90's suit!! #comingsoon @bakuswimwear Ein von Robyn Lawley (@robynlawley) gepostetes Foto am 8. Aug 2016 um 20:18 Uhr

Der Erfolg der Curvy-Mädchen ist kein Zufall. Auch nicht, dass er in den USA begründet wurde. Ein Land, in dem Kim Kardashian, die etwa einen Hüftumfang von sechs bis acht Chanel-Models hat, als Sexsymbol gilt, hat auf den Plus-Size-Hype geradezu gewartet. Der Begriff "curvy" ist in Amerika meist als Kompliment gemeint, in Europa und insbesondere in der Fashion-Industrie galt er lange als charmantere Version von "fat". Das ist heute nicht mehr so. Aber natürlich reicht es nicht, viel Übergewicht zu haben, um Plus-Size-Model zu werden. Im Gegenteil. Auch bei Curvy-Models gibt es klare Vorgaben und Voraussetzungen, um eine Chance im Business zu haben.

Wie wird man Curvy Model?



Genauso wenig, wie es für ein Mädchen reichen würde, über 1,78 Meter groß zu sein, um Model zu werden, ist eine Kleidergröße ab 40 (besser mehr) alleine keine Qualifikation, um in den Plus-Size-Modelolymp aufzusteigen. So ist es für die Scouts der in vielen Modelagenturen neu gegründeten Plus-Size-Units nicht einfach, geeignete Mädchen zu finden. Der Körper muss trotz höherem Gewicht wohlproportioniert sein. Eine so genannte Sanduhr-Silhouette ist vorteilhaft. Das Gesicht muss Konturen zeigen, es darf nicht einfach nur rund sein. Und ganz wichtig: gute, straffe Haut. Natürlich muss man auch als Plus Size mindestens 1,75 Meter groß sein. Ein Vorteil gegenüber den klassischen Modelkarrieren dagegen ist: Das typische Einstiegsalter liegt bei 18 bis 25 Jahren. Der Karrierestart ist also durchaus noch etwas später möglich, als für den herkömmlichen Modeltyp. Hier geht es zumeist bereits mit 16 los. Ab 21 ist es dann schon fast zu spät, um eine internationale Karriere aufzubauen.

#friday time for some #lingerie #polaroids #smile #happy #fun #lovetheskinyourein #beautybeyondsize Ein von Angelina Kirsch (@angelina.kirsch) gepostetes Foto am 30. Sep 2016 um 1:19 Uhr

Eine der ersten international renommierten Agenturen in Deutschland, die auf Plus Size gesetzt haben, ist Place Models aus Hamburg. Place betreibt sogar eine eigene Instagram-Seite für seine Plus-Size-Sparte. Eins der Plus-Size-Models von Place ist Angelina Kirsch. Die 27-jährige Hamburgerin gehört zu den erfolgreichsten Curvy-Models Deutschlands und ist Jury-Mitglied des kommende Woche bei RTL2 startenden GNTM-Pendants für Plus-Size-Models, "Curvy Supermodel".

Die hat sich doch nur hochgefuttert



Curvy-Models haben also auch in Deutschland die breite Öffentlichkeit erreicht. Das gefällt erwartungsgemäß nicht jedem. Sophia Thomalla zum Beispiel findet "eine 90-Kilo-Frau auf einer 'Sports Illustrated' ist für mich genauso gefährlich wie jemand, der sagt: Uh, du musst jetzt 50 Kilo wiegen, um perfekt zu sein". Sie möchte damit offensichtlich ihre Angst zum Ausdruck bringen, junge Mädchen, die an Schönheitsideale aus dem TV-Programm glauben, würden sich zukünftig nicht mehr von Diät zu Diät hangeln, sondern täglich mehrfach befreit zum Fast-Food-Menu greifen, um ihre Chancen als Model zu erhöhen.

Diese Meinung von Sophia Thomalla kann man natürlich teilen. Vor allem, wenn man glaubt, dass der Film "Pretty Woman" dazu geführt hat, dass viele junge Mädchen durch das Hollywood-Märchen um Edward Lewis und Vivian Ward dazu motiviert wurden, als Berufsziel Prostituierte anzustreben, um wie Julia Roberts zu werden und einen Mann wie Richard Gere abzubekommen. Sophia Thomallas These ist also aktuell nicht widerlegbar. Genau so wenig, wie die Tatsache, dass ihre eigene Casting-Show "Pain & Fame" am selben Tag TV-Premiere feiert, wie "Curvy Supermodel". Darin sucht sie weder schmächtige noch kurvige Models, sondern Deutschlands besten Tätowierer.

Curvy versus Skinny



Vielleicht liegt es ja auch ein ganz kleines bisschen an dieser Konstellation, dass Sophia Thomalla so offensiv medienwirksam gegen "Curvy Supermodel" schießt. Zuletzt stand sie nicht unbedingt für legendäre berufliche Erfolge im Fokus der Öffentlichkeit, sondern eher für ihr privates Männer-Casting und die Frage, für welchen von mehreren möglichen Rocker-Optionen nun ihr Herz schlägt.

So oder so, Fakt ist: Curvy-Models sind mittlerweile ein weltweites Phänomen. Mädchen wie Georgia, Tess Holiday, Allexa D'Alessio, Lauren Karaman, Georgina Burke, Erica Schenk oder Candice Huffine sind für die Modeindustrie genau so relevant wie die klassischen Mädchen.

Vielleicht kommt in den kommenden Wochen noch ein weiteres Star-Curvy-Model hinzu. Ich bin gespannt, welche Talente Angelina Kirsch und ihre Jury-Kollegen bei "Curvy Supermodels" entdecken.



Bis dahin: Alles Liebe, Eure Marie