Myla Dalbesio glänzt in der "Sports Illustrated"

Myla Dalbesio – das Plus-Size Model, das kein Plus-Size Model ist, zeigt sich in einem heißen Sports-Illustrated-Video. Es ist Rookie Week bei dem Sport Magazin. Das Magazin kündigt in dieser Woche die neuen Gesichter der diesjährigen Bademodenausgabe mit Videos an. Myla Dalbesio hätten wohl die wenigsten in der legendären Ausgabe erwartet, die schon Model-Stars wie Heidi Klum und Kate Upton zum Durchbruch verholfen hat. Dalbesio sticht klar aus der Phalanx der üblichen Unterwäschemodels wie Lais Ribeiro oder Kelly Gale heraus, klar, auch die können sich mit ihren durchtrainierten Körpern sehen lassen. Die Models, die auch schon für Kunden wie Victoria’ s Secret liefen, sind die neuen Gesichter am Firmament der internationalen Dessous-Model-Szene. DOch da passt Dalbesio nicht herein. Das war lange Zeit ihr Problem, sie war nicht dünn genug für den Job. Und als Plus-Size-Model war sie wiederum nicht dick genug. Kurzum, sie war zu normal. Aber genau das haben offenbar die Macher der Swimsuit-Edition erkannt: Sie ist eine Frau, mit der sich Millionen andere Frauen identifizieren können und darum geht es ja eigentlich bei einem Model.