"O'zapft is", so sagen wir hier in Bayern, wenn das Oktoberfest offiziell eröffnet wurde. Als bayerisches Madl ist Tracht dort natürlich Pflicht. Mein perfekter Look für die Wiesn? Ein richtig fesches Dirndl! Seit ich denken kann gehe ich jedes Jahr im September auf dieses großartige Spektakel. Denn genau das ist es. Die Wiesn in drei Worten? Bier, Achterbahn und "a Mordsgaudi"! Was so viel bedeutet wie ein Riesen-Spaß!

Cathy Hummels: Mein Look Picture Alliance Cathy Hummels liebt und lebt Mode seit sie denken kann. Schon als kleines Mädchen inszenierte die Münchenerin mit ihren Puppen Fashion-Shows. Inspiriert und unterstützt von ihrer Oma Hildegard, die selber als Designerin arbeitete, lernte sie früh, was in der Mode wichtig ist. Ob Mailand, New York, Paris oder Berlin: Heute sitzt Cathy Hummels selbst bei den großen Designern in der Front Row. Und gibt ihr Fashion Know-how gerne weiter - zum Beispiel an ihren Ehemann, den Fußballprofi Mats Hummels. Für den stern erklärt die Mode-Expertin ihre Looks und wie man sie stylt. Hier können Sie ihr auf Youtube folgen.

Es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich in ein schönes Dirndl zu schmeißen und mit Freundinnen auf dieses mittlerweile echte Multikulti-Fest zu gehen. Ich trinke keinen Alkohol, daher sind die Bierzelte gar nicht so mein Ding, sondern vielmehr das ganze Drumherum. Wie zum Beispiel eine Runde Dosenwerfen, bei der ich natürlich alles abräume. Okay, ehrlicherweise ist mir das erst einmal gelungen. Aber dafür wurde ich mit einem XXL-Plüschbären belohnt. Und mein kleiner Neffe Nick liebt mich seitdem noch viel mehr.



Tracht liegt wieder voll im Trend

Nach einer ausgedehnten Runde über die Theresienwiese setze ich mich bei schönem Wetter am liebsten in die gemütlichen Biergärten und genieße die ganze Atmosphäre. Was dabei wirklich auffällt: Nur noch wenige Besucher tragen Zivil. Bis vor einigen Jahren war es geradezu verpönt, ein Dirndl zu tragen. Es war total out, zu traditionell, zu ländlich. Inzwischen hat sich diese Einstellung komplett geändert. Heute ist es out, wenn man keine Tracht anhat.

Ich mag diese Traditionen: Männer in strammer Lederhose und Frauen im feschen Dirndl - das gehört zur Wiesn einfach dazu! Aber erlaubt ist, was gefällt! Immer mehr Mädchen und Frauen wählen Lederhosen, was richtig kombiniert sehr hübsch aussehen kann. Ich setze diese Saison auf Blau-Weiß, genau wie die bayerischen Landesfarben. Mein Dirndl ist von Silk & Pearls, einer bayerischen Dirndl-Manufaktur, die mit sehr edlen Materialien arbeitet. Ich mag es hochwertig und dabei schlicht, mit glamourösen Details wie die Spitzenschürze und den Charivari am Dekolleté. Aufgepeppt wird der Look durch eine Statement-Tasche in knallorange von Fashionette. Das ist ein toller Farbklecks.



Die richtigen Schuhe zum Outfit sind entscheidend

Die wichtigste Entscheidung ist allerdings das richtige Schuhwerk. Jahrelange Oktoberfest-Erfahrung hat mich gelehrt, am besten feste Schuhe wie Stiefeletten oder nicht zu hohe Pumps mit Blockabsatz zu tragen. Denn das schönste Outfit ist ruiniert, wenn man auf den Schuhen dazu nicht laufen kann. Außerdem sinkt der Spaßfaktor durch schmerzende und wunde Füße ganz gewaltig. Meine Booties mit Schnürung von Chloé sind die optimale Lösung: trendy und trotzdem sehr bequem. Sneakers sind mittlerweile allerdings auch okay. Falls mir kalt werden sollte, habe ich einen hübschen Trachtenjanker mit Edelweiss-Knöpfen von Allude dabei. So bin ich nicht nur perfekt gestylt, sondern auch bestens gewappnet für alle Witterungsbedingungen. Dem Wiesn-Spektakel steht also nichts mehr im Weg und es heißt: "Die Krüge hoch" auf ein schönes und friedliches Fest!