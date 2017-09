Prost: Auf diesen Schuh können Sie sich übergeben

Dirndl-Schürzen bügeln, Lederhosen schrubben und ab geht's auf die Wiesn: Nächste Woche startet in München das Oktoberfest und Tracht ist seit Jahren Pflicht. Nur bei den Schuhen halten es die meisten Besucher nicht so streng. Statt des traditionellen Haferlschuhs kommen viele Bier-Fans in Ballerinas oder Sneakern - darin tanzt es sich einfach bequemer auf den Bierbänken. Dieses Jahr kommt eine neue Alternative hinzu: der Oktoberfest-Turnschuh.

Der Schuh verspricht ein Oktoberfest ohne nasse Füße

Der Sportartikelhersteller Adidas wirbt für einen limitierten München-Sneaker. Für 200 Euro kriegen die Oktoberfest-Gänger einen braunen Leder-Turnschuh mit Trachten-Stickereien an der Ferse und rot-weiß-kariertem Innnenfutter. "Alpin-Flavor" nennt das Adidas, das Muster soll an die traditionellen Karohemden erinnern. Über den typischen drei Streifen ist außerdem ein"Prost" zu lesen - "als Zeichen deiner Trinkfestigkeit".



Kein Witz: In einem Video bewirbt Adidas auch das Oktoberfest-freundliche Obermaterial der Treter - das sei nämlich Bier- und Kotze-abweisend. "DPBR" ("Durable Puke and Beer Repellent) nennt sich die Beschichtung und ist damit immerhin erstaunlich ehrlich. Denn dass den Besuchern beim Oktoberfest mal Bier, mal anderes über die Füße gegossen wird, ist mehr als wahrscheinlich. Immerhin ist das traditionsreiche Fest vor allem im Ausland auch für den ausschweifenden Alkoholkonsum der Besucher bekannt.

Die Sneaker sind für männliche Oktoberfest-Besucher gedacht

Frauen müssen jedoch bei den Ballerinas bleiben - die bayerischen Treter werden als Männerschuhe angepriesen und sind auch farblich den typischen Lederhosen angepasst. Macht aber nichts: Wer beim Mitgrölen von Helene-Fischer- oder Spider-Murphy-Gang-Songs auf trockene Füße angewiesen ist, der macht wahrscheinlich sowieso etwas falsch. Prost!