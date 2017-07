Paris hat Robert Pattinson, Berlin die Lochis

Es ist jedes Jahr das gleiche Dilemma: Während in Berlin die Trends für den kommenden Sommer präsentiert werden, finden in Paris die Haute-Couture-Schauen statt. Wer die Wahl hat, den zieht es meist eher in die französische Hauptstadt. Dort locken Luxuslabels wie Chanel, Dior oder Valentino mit aufwendigen Präsentationen. In der ersten Reihe sitzen Superstars wie Schauspielerin Jennifer Lawrence, Sängerin Katy Perry oder Model Cara Delevingne. Hierzulande gehören schon Sängerin Lena Meyer-Landrut oder Model Lena Gercke zu den begehrtesten Fotomotiven.



Auf den Laufstegen in Berlin drängeln sich ehemalige GNTM-Kandidatinnen statt echter Supermodels und der bekannteste Designer ist Michael Michalsky - auch dank seiner Juroren-Tätigkeit bei "Germany's Next Topmodel". Immerhin, wenn er am Freitag seine Frühjahr-Sommer-Kollektion zeigt, sind die Haute-Couture-Schauen bereits vorbei. Vielleicht findet dann ja doch noch ein Paris-Besucher den Weg nach Berlin.