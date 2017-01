Papageien-Kostüm oder halbnackt: Die schrägsten Outfits der Promis

Am Sonntag wurden in Los Angeles die Screen Actors Guild Awards vergeben - traditionell ein gutes Barometer dafür, wer im Oscar-Rennen die Nase vorn hat. Deshalb tummelten sich auf dem roten Teppich die großen Namen der Hollywoodszene. Doch nicht alle machten dort eine gute Figur.

Drei große Trends ließen sich ausmachen: Die Schauspielerinnen kamen entweder ganz in Weiß und in Pastellfarben wie etwa Natalie Portman oder Kaley Cuoco - oder sie ließen es richtig krachen mit Glitzer und Pailletten wie Nicole Kidman oder Busy Philipps. Was außerdem immer geht: Sehr viel nackte Haut zeigen wie bei Emma Stone oder Ariel Winter. Die schönsten und schrägsten Outfits des Abends sehen Sie in unserer Bilderstrecke.