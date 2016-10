Es gehört schon eine gewisse Portion Mut dazu, seinen Unterarm für eine Tätowierung herzugeben, wenn man nicht weiß, für welche! Nichtsdestotrotz stellen sich bereitwillig etliche Menschen in ewig lange Schlangen, um an Scott Campbells Projekt "Whole Glory" teilzunehmen. Bereits im vergangenen Jahr, als der Wahl-New-Yorker die gleiche Aktion in Manhattan veranstaltete, hatten sich vor der Milk Gallery Menschentrauben gebildet. In London sollte es nicht anders werden. Warum?

Er hat den Ruf, einer der talentiertesten Tätowierer der Welt zu sein und sein Tattoos kosten Tausende Dollars. Normalerweise. Denn bei "Whole Glory" geht es einmal nicht um Geld, sondern um Vertrauen. Der Wahl-New-Yorker Scott Campbell, 39, in Promi-Kreisen beliebt und stark frequentiert, weiß, dass ihm seine Fans dieses entgegenbringen. Schließlich gehörten unter anderem schon Robert Downey Jr., Courtney Love, Heath Ledger und Sting zu seiner Kundschaft.

Whole Glory: So lief's ab

Tapfer standen die Briten also in der Londoner Kälte vor der Galerie Lazarides, zogen ein Los und hofften auf ihr Glück. Der Stil des Tätowierers, der seinen Shop in Williamsburg, Brooklyn, betreibt, lässt sich, etwas despektierlich ausgedrückt, so beschreiben: Filigrane, abstrakt geometrische Kunst trifft auf Ed Hardy. Wer sich dafür entscheidet, seinen Unterarm herzugeben, weiß also in etwa, worauf er sich einlässt. Das Geschenk des Meisters ist ein kalkulierbares Risiko. Und ein wertvolles dazu.

Campbell, seit 2013 mit der Schauspielerin Lake Bell verheiratet und seit 2014 Vater einer Tochter, saß durch eine Wand getrennt vor seinen "Kunden", denen das Losglück zuteil geworden war. Nach welchen Kriterien der Künstler entscheidet, wer welches Tattoo bekommt, bleibt sein Geheimnis.

A massive thank you to all the participants! #WholeGloryLondon #WholeGlory #scottcampbell #Lazarides Ein von LAZARIDES (@lazarides) gepostetes Foto am 10. Okt 2016 um 14:07 Uhr

Der 24-jährige Brite Cameron Ward, mit dessen Tattoo Campbells Aktion startete, war jedenfalls zufrieden.