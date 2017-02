Russisches Model riskiert auf Wolkenkratzer alles

Mutprobe oder purer Wahnsinn? Diese Frage stellt sich fast zwangsläufig bei diesen Bildern. Das russische Model Vika Odinzova lehnt sich aus dem Fenster eines 300 Meter hohen Turms - nur gehalten von der Hand eines Kollegen. Die 21-Jährige ist ein ehrgeiziges Model - leider nicht das einzige. Um aufzufallen, muss man sich heutzutage schon was einfallen lassen. Der Cayan Tower im Wüstenemirat Dubai scheint da genau das Richtige: 76 Stockwerke, 306 Meter hoch. Ohne jegliche Sicherung erklimmt sie das Dach - und lehnt sich dann von der Kante. Rückwärts. Manch einem wird da schon vom Hinsehen schwindelig! Doch das Model geht noch einen Schritt weiter - und hängt sich an einem Arm an die Außenfassade. Zum Glück geht alles gut. Ob dieses irre Shooting auch ihre Karriere in neue Höhen befördert, bleibt abzuwarten. Das Video hat zumindest eines schon mal erreicht. Jede Menge Aufmerksamkeit und Klicks!