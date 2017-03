Modelabel Zara meint, so sehen kurvige Frauen aus

Zara wirbt mit dem Spruch "Love your Curves", zu deutsch: "Liebe deine Kurven". Auf einem Werbeplakat, das aktuell auf Twitter die Runde macht, wählte das Modelabel dafür allerdings zwei recht dünne junge Frauen aus, die das in die Kamera halten, was Zara offenbar für Kurven hält. Der Shitstorm war vorprogrammiert - und ergoß sich auch sogleich im Netz. "Die einzigen 'curves' sind die hängenden Mundwinkel. Hätte ich auch, wenn ich nur am Salat lecken dürfte...", schreibt eine Nutzerin. "Zara versteht seinen eigenen Werbeslogan nicht", eine andere. "Reden wir hier von Augenbrauen?", fragt eine weitere Nutzerin süffisant.

Andere machen ihrem Unmut auf kreativere Weise Luft und posten Strichmännchen, Billardstöcke und Skelette unter dem Hashtag #LoveYourCurves. Eine Auswahl der Reaktionen:

Dear @zara, we heard you are in desperate need of curvy models. May we offer our assistence? #loveyourcurves CC @MuireannO_C pic.twitter.com/p1RU7p5zCY — Kita van Slooten (@kitavanslooten) 2. März 2017

Hey @Zara, I and a few of my girlfriends got some real curves. I can DM dem to u if you wanna see dem, okay?! Thanks! #LoveYourCurves #ZARA pic.twitter.com/zNuANTtTDh — Mearl Colaco (@mearlcolaco) 1. März 2017

STOP SAYING THAT PIC HAS NO CURVES!!!

I marked the curves for you to help out! #loveyourcurves pic.twitter.com/Q9i65qQrus — RebelPrincessPuri🐙 (@PuriPuddingChan) 2. März 2017