Auweia, da habe ich mir was eingebrockt. Das war meine erste Reaktion, nachdem ich die ersten Fotos der neuen H&M-Kollektion von Kenzo gesehen hatte. Bunte Tigermuster, wilde Leopardenprints, Flip-Flops für den Schnee und dazu jede Menge hochgekrempelte Hosen und verrückte Socken. So hatte ich mir meine Winter-Kollektion nicht vorgestellt.

Meine Kollegin Julia Kepenek und ich haben die Kenzo-Kollektion von H&M einem Alltagscheck unterzogen: Wie bereits vor zwei Jahren bei der Mode von Alexander Wang wollten wir wissen: Wie tragbar sind die Teile wirklich? Dazu sind wir in genau die gleichen Outfits wie die Models im Hochglanzprospekt des Moderiesen geschlüpft. Nur dass wir eben keine Models sind.

Im Showroom in der Hamburger Spitalerstraße lag das Elend dann vor mir: Bunte Kleidungsstücke, zusammengestellt von einem Farbenblinden - dachte ich. Doch als ich den ersten Look anhatte, sagte die Fotografin: "Das steht dir sogar." Je öfter ich in Hosen mit Tigermuster, Strümpfe mit vorgeformtem Zeh oder einen grünen Fellanorak schlüpfte, desto häufiger entdeckte ich Teile, dir mir wirklich gut gefielen.

Meine Highlights: Der Parka mit dem abnehmbaren Leopardenkragen oder das Sweatshirt mit dem Tiger-Print. Ja, zwischen den verrückten und auffälligen Einzelteilen steckt eine tragbare Kollektion. Nur Mut, Jungs.

Tipp: So kommen Sie an die limitierte Kenzo-Kollektion

Am 3. November kommt die Kenzo-Kollektion in die H&M-Läden. Weltweit werden die Stücke der Kenzo-Kreativdirektoren Humberto Leon und Carol Lim in limitierter Auflage in nur 250 Shops zu haben sein. In Deutschland in ausgewählten Stores in den Städten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Konstanz, Köln, Stuttgart und Nürnberg (die genaue Liste finden Sie hier). Vermutlich werden sich schon in den frühen Morgenstunden lange Schlangen vor den Geschäften bilden. Ab 8 Uhr ist Einlass. Bei großem Andrang wird immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden für eine bestimmte Zeit in die Läden gelassen werden. Wer dem Schlange stehen in der Kälte entgehen will, kann sein Glück auch ab 8 Uhr auf der Online-Seite des schwedischen Moderiesen versuchen.