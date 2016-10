Eigentlich waren die Farbtöne eher den älteren Herrschaften vorbehalten, doch diese Saison ist das Rentner-Beige im Mainstream angekommen: Überall sieht man hautfarbene Outfits an den Stangen hängen. Begonnen hat der Trend schon bei den Oscars 2014, als sämtliche Hollywood-Promis plötzlich in champagner-, beige- oder nudefarbenen Roben über den roten Teppich liefen: Angelina Jolie zum Beispiel in Elie Saab, Cate Blanchett in Armani Privé. Designer wie Stella McCartney oder Alexander Wang folgten. Auf die Spitze getrieben wurde der Trend aber von Kanye West bei der Fashion Week in New York im September 2015: Seine Models liefen fast wie nackte Puppen nur in hautfarbenen Strumpfhosen und Tops bekleidet über den Laufsteg. Und in der ersten Reihe strahlte Wests Frau Kim Kardashian in Beige.

Kim Kardashian: Vom Nude-Selfie zum fleischfarbenen Look

Gut, bei Kim Kardashian war es vom Nackt-Selfie zum Nude-Look in fleischfarben eh nur ein kleiner Sprung. Sie und West mögen zwar belächelt werden, wahr ist jedoch: Die beiden sind längst mitten in der Modeszene angekommen, spätestens, seitdem Anna Wintour das Paar spektakulärerweise auf das Cover der amerikanischen "Vogue" hob. 2014 war das, und damals ein kleiner Skandal. Denn eigentlich galten die Kardashians als zu trashig für das High-End-Fashionmagazin. Mittlerweile läuft Kardashians Halb-Schwester Kendall Jenner sogar für Chanel über den Laufsteg, die Bande zwischen den Reality-TV-Stars und der Haute Couture sind eng.



Wearing Yeezy Season2 leggings, bodysuit, coat and heels! North matching mommy in custom baby Yeezy Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 18. Sep 2015 um 9:44 Uhr

Die Branche hat erkannt, dass sich die Macht über den Trend verlagert hat. Wahrscheinlich sitzt Anna Wintour immer noch lieber neben Multimillionärin Kim Kardashian in der Front Row, als neben den jungen, ambitionierten Modebloggern.

YEEZY SEASON2 #NUDES Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 16. Sep 2015 um 17:23 Uhr

Kardashian und West öffnen die Tür zum Mainstream und damit zum Erfolg. Allein auf Instagram hat Kim Kardashian über 84 Millionen Follower, die alle genau hingucken, was und wie sie etwas trägt. Die hautengen fleischfarbenen Anzüge aus Kanye Wests Kollektion führte Kardashian schon Tage vor dessen Show auf der New Yorker Fashion Week aus, immer gut sichtbar für Paparazzi und Fans. Und auch so kommt es, dass Sie dieses Jahr bei H&M, Zara und Co. die rentnerbeigen Mäntel, Kleider und Hosen finden.

TONIGHT- GIVENCHY X YEEZY Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 10. Sep 2015 um 19:48 Uhr