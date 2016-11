Es ist jedes Jahr eine gigantische Show mit den schönsten Models der Welt, prominenten Gästen und hochkarätigen Music-Acts. Auch in diesem Jahr verspricht die Victoria's Secret Fashion Show wieder ein absolutes Highlight zu werden. Zwar schweben die Engel erst in gut vier Wochen über den Laufsteg, jedoch hat die US-Modemarke jetzt schon die musikalischen Gäste auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben. Und die können sich wirklich sehen lassen.

Neben The Weeknd und Bruno Mars wird zum ersten Mal auch die sechsfache Grammy-Preisträgerin Lady Gaga auf dem Laufsteg der Wäschefirma stehen. Ihre Kollegen haben hingegen schon etwas Erfahrung auf dem Catwalk. Bruno Mars trat bereits 2012 bei der Show auf. The Weeknd heizte den Damen schon im vergangenen Jahr so richtig ein. Doch auch für ihn hat die Show in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Seine Freundin Bella Hadid läuft als Engel mit.

Neben weiteren Topmodels wie Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, sowie Bellas Schwester Gigi, soll Gerüchten zufolge auch die Freundin von Hollywood-Star Bradley Cooper, Irina Shayk, bei der Show laufen. Auf einem kürzlich von Victoria's Secret veröffentlichtem Video auf Instagram plaudert die schöne Russin neben den anderen Models über Aberglaube. Eine offizielle Bestätigung ihrer Teilnahme gibt es jedoch noch nicht.

Victoria's Secret Show steigt in Paris

Die Show der Superlative findet in diesem Jahr im Grand Palais in Paris statt. Bei Kendall Jenner, die im vergangenen Jahr ihre erste Show für Victoria's Secret lief, wird die Stadt der Liebe möglicherweise unschöne Erinnerungen wecken. Erst vor wenigen Monaten wurde hier ihre Schwester Kim Kardashian überfallen und ausgeraubt. Die Täter sind noch immer nicht gefasst.

Eine ganz besondere Ehre wird in diesem Jahr Topmodel Jasmine Tookes zuteil: Die 25-Jährige darf den mit 9000 Edelsteinen besetzten und mit 18-karätigem Gold verzierten Multi-Millionen-Dollar-BH im Wert von rund drei Millionen Dollar (etwa 2,7 Millionen Euro) tragen.

Die Wäsche-Party der Superlative steigt am 30. November aufgezeichnet und soll am 5. Dezember im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und wer schon immer mal wissen wollte, wie es hinter den Kulissen einer Victoria's Secret Show zugeht, findet auf YouTube ein Making Of in zwei Teilen.