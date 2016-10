Vor über 100 Jahren erfand die Amerikanerin Mary Phelps-Jacobsen den BH - heute ist das Kleidungsstück weit mehr als nur ein bisschen Stoff für drunter. Dessous sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Promis wie Rihanna oder Miley Cyrus spazieren darin über die Straße, Firmen wie Agent Provocateur oder Victoria's Secret verdienen damit Millionen.

Letztere präsentiert seit 20 Jahren den sogenannten "Fantasy Bra", ein millionenschweres Schmuckstück. Das erste Modell wurde 1996 von Claudia Schiffer vorgeführt. Der "Million Dollar Miracle Bra" kostete eine Millionen Dollar - so günstig wurde es nie wieder. Zwischen 1999 und 2005 schlugen die "Fantasy Bras" mit bis zu 15 Millionen Dollar zu Buche.



Victoria's Secret Show findet in Paris statt

In diesem Jahr wird die Victoria's Secret Show erstmals in Paris stattfinden, im Grand Palais, dort, wo Karl Lagerfeld stets seine neuesten Entwürfe für Chanel zeigt. Das Dessous-Spektakel wird am 30. November über die Bühne gehen, ausgestrahlt wird es dann im US-Fernsehen am 5. Dezember.

Den "Fantasy Bra" im Wert von drei Millionen Dollar darf die Amerikanerin Jasmine Tookes anziehen. Die 25-Jährige ist nach Tyra Banks und Selita Ebanks erst das dritte schwarze Model in der 20-jährigen Geschichte des "Fantasy Bras". Tookes' Modell trägt den Namen "Bright Night", besteht aus 900 Edelsteinen, darunter Smaragde und Diamanten und entstand in über 700 Stunden Handarbeit.

Welcome to my crib 😋 @voguemagazine #VSFantasyBra #VSFashionShow Ein von Jasmine Tookes (@jastookes) gepostetes Video am 26. Okt 2016 um 13:31 Uhr

Wer bei der Dessous-Show als Musikact auf der Bühne stehen wird, steht noch nicht fest. Dafür dürfen sich die Models Taylor Hill, Romee Strijd und Jospehine Skriver erstmals die Engelsfügel überstreifen. Ebenfalls dabei sein wird Bella Hadid, die jüngere Schwester von Gigi Hadid, die im vergangenen Jahr auf dem Victoria's-Secret-Laufsteg debütierte. Eine Catwalk-Pause legen hingegen die Models Candice Swanepoel und Behati Prinsloo ein: Beide wurden vor Kurzem zum ersten Mal Mutter.