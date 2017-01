Ich weiß nicht wo das hinführt.



Ich weiß nicht was das soll.



Ich weiß zwar nicht so viel, aber du machst Papa stolz.

Ich weiß nicht wo ich hin soll.



Ich weiß du bist dabei.



Bin ich noch so tief am Boden, nein ich lass dich nicht allein.



Du bist mein Herz.

Das sind Zeilen aus Pietro Lombardis neuem Song "Mein Herz". Der Sänger, der über Wochen wegen seiner Eheprobleme mit Noch-Ehefrau Sarah Lombardi Schlagzeilen machte, kündigte auf Facebook die Veröffentlichung eines neuen Titels an.

"Jetzt reicht es mir", schrieb Lombardi in einem Eintrag am Neujahrstag. Nach all dem Stress im vergangenen Jahr wolle er ein positives Zeichen setzen. "Ich war im Studio und habe das gemacht, wofür mich der Liebe Gott auf die Welt geschickt hat: Musik", teilte der 24-Jährige vollmundig mit. In seinem neuen Song "Mein Herz", der am 6. Januar zum Download zur Verfügung stehe. wolle er all seine Gefühle zum Ausdruck bringen.

Pietro Lombardi singt über Sohn Alessio

Eine Kostprobe lieferte Lombardi bereits vorab. In einem Facebook-Video (unten, ab Minute 2:30) ist ein Ausschnitt des neuen Titels zu hören. In dem Song scheint es nicht nur um die Trennung von Sarah Lombardi, sondern vor allem um die Liebe zu seinem Sohn Alessio zu gehen. "Nein ich lass dich nicht allein, du bist mein Herz" lautet die pathetische Botschaft an den eineinhalb Jahre alten Alessio.

Dass dabei fast alle Zeilen mit einer Ich-Botschaft beginnen, scheint die Fans nicht zu stören. Angesichts der gefühligen Herz-Schmerz-Nummer sind viele gerührt. "Habe jetzt schon Tränen in den Augen von deinem Song. Ich freue mich so sehr drauf. Bleib stark für deinen Sohn. Die Welt braucht mehr Daddys wie dich", schrieb eine Userin auf Facebook.

Lombardi will Einnahmen spenden

Um die theatralische Nummer perfekt zu machen, kündigte Lombardi an, die kompletten Einnahmen aus dem Verkauf an herz- und krebskranke Kinder spenden zu wollen. An welche Organisationen ließ er allerdings offen. "Ich hoffe, zusammen erreichen wir was Tolles", schrieb Lombardi.

Für ihn ist es seit sechs Jahren und seinem Sieg 2011 bei "Deutschland sucht den Superstar" der erste Titel, den er ohne seine Noch-Ehefrau Sarah Lombardi aufgenommen hat. Beide gaben im Oktober ihre Trennung bekannt.