Sein Haus, seine Häschen, seine Partys

Es war ein Versuch: Ende 2015 Jahr hatte der amerikanische "Playboy" angekündigt, künftig keine nackten Frauen mehr zu zeigen. Ein revolutionärer Schritt für ein Magazin, das seinen Ruhm genau darauf begründet, seinen Lesern regelmäßig unbekleidete Damen zu präsentieren. Der Vorsatz hat denn auch nicht lange gehalten. Wie nun bekannt wurde, will der US-"Playboy" nach nur einem Jahr wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren. Hugh Hefner, der Gründer der Zeitschrift, sagte zu dem Schritt: "Ich bin der Erste, der zugibt, dass die Art und Weise, wie das Magazin mit Nacktheit umgegangen ist, altmodisch war - aber sie vollständig zu entfernen, war falsch. Heute holen wir uns unsere Identität wieder und wir gewinnen zurück, wer wir sind."

Der erste "Playboy" erschien 1953

Was genau die Identität ausmacht, darüber gibt ein Bildband Auskunft. Auf knapp 2000 Seiten präsentiert "Hugh Hefner's Playboy" (Taschen-Verlag) eine "illustrierte Autobiografie", wie es in der Verlagsankündigung heißt. Darin finden sich Highlights aus den ersten 25 "Playboy"-Jahren. Und das ist weit mehr als nur Pin-ups: Artikel über kulturelle Phänomene wie Musik (Jazz und Rock) Kunst, Design, Literatur und Architektur. Viele berühmte Geistesgrößen haben für dieses Magazin geschrieben, darunter Gore Vidal, Norman Mailer, "James Bond"-Erfinder Ian Fleming oder Ray Bradbury. Natürlich sind auch einige der berühmten Interviews versammelt. Vor allem hat Hugh Hefner tief in sein privates Archiv gegriffen und viele privaten Aufnahmen zum Abdruck freigegeben.



Die erste Ausgabe des "Playboy" erschien im Dezember 1953. Darin posierte die kaum bekleidete Marilyn Monroe zur Freude der Leser, die damit wussten, was sie von diesem Magazin erwarten dürfen. Mehr als 60 Jahre folgte der "Playboy" dieser Linie. Nun ist er nach einjähriger Prüderie zu seinen Wurzeln zurückgekehrt.