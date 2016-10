Sarah Lombardi macht Urlaub in Griechenland. Im gleichen Ressort auf Kreta, in dem sie im vergangenen Juni schon einmal war - damals noch zusammen mit Pietro. Sie sonnt sich im Liegestuhl am Pool und macht gut gelaunt Selfies mit einer Freundin. Von den Problemen zuhause ist ihr nichts anzumerken. Die Fremdgeh-Affäre - sie scheint weit weg zu sein.

Eigentlich wollte Pietro Lombardi mit ihr zusammen nach Griechenland reisen. Ausspannen, Freunde treffen. Doch nach der Veröffentlichung der angeblichen Fremdgeh-Fotos von Sarah Lombardi verzichtete Pietro auf den Urlaub. Sie ist mit ihrem Bruder Gianluca und Sohn Alessio alleine nach Heraklion geflogen.

Familienurlaub der Lombardis: Im Sommer knutschten Sarah und Pietro noch auf Kreta Fullscreen

Sarah Lombardi auf Kreta, Pietro Lombardi in Karlsruhe

Pietro Lombardi ist in Deutschland geblieben. Nach Informationen der Kölner Zeitung "Express" ist Pietro Lombardi in seine Heimatstadt Köln geflüchtet. Er soll dort vorübergehend bei seinem Cousin Giovanni wohnen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll er am vergangenen Mittwoch in einer Tiefgarage das Liebeslied "Say You Won't Let Go" (Sag, dass du nicht loslässt) gesungen haben. Freunde filmten ihn offenbar dabei.

Fans von Pietro: "Das hat er nicht verdient"

Während sie auf Kreta die Sonne genießt, scheint er in Deutschland zu leiden. Seine Fans haben dazu eine eindeutige Meinung. Auf Facebook fordern viele: "Trenn' dich, Pietro." Eine Kommentatorin schreibt: "Wenn es wahr ist, tut der Pietro mir so leid. … Das hat er nicht verdient." Vor allem Sarah kommt bei den Pietro-Fans nicht gut weg: "In jeder Ehe kann es passieren, dass man sich nicht mehr liebt. Aber Sarah: nicht so hinterlistig beenden. Echt gemein", schreibt eine andere in den über 1700 Kommentaren zu seinem letzten Post am vergangenen Freitag.

Beide schweigen seit einer Woche zu den Fremdgeh-Fotos und der angeblichen Affäre von Sarah Lombardi. Wie es mit dem Paar weiter geht? Pietro Lombardi sagte am Freitag der "Bild"-Zeitung: "Es ist klar, dass ich bald was dazu sagen muss. Aber es müssen noch gewisse Dinge geklärt werden, bis dahin schweige ich."