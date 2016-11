Sarah wer? Pietro Lombardi macht aus der anstehenden Scheidung von seiner Frau das Beste und nutzt die Chance, seine Musik-Karriere anzukurbeln. Was bisher als Duo bei den Fans ankam, muss nun eben alleine funktionieren. Und genau das tut es. Seit dieser Woche hat Lombardi seinen eigenen Youtube-Kanal. Dort lud er am Montag eine Cover-Version des Robyn-Hits "Dancing on my own" hoch. Das in schwarz-weiß gehaltene Video zeigt Pietro Lombardi schlicht am Mikrofon, er covert die Ballade im Stil von Calum Scott. Die Fans sind begeistert.

"Wow, Pietro. So wunderschön. Wirklich atemberaubend" oder "Ich hatte Tränen in den Augen!" heißt es zum Beispiel in den über 800 Kommentaren zum Clip. Das Video wurde bisher mehr als 129.000 mal angeschaut, viele Fans sprechen ihm Trost zu und hoffen, dass er über die Trennung hinweg kommt. Es ist dieses Mitgefühl, das Pietro nun zugute kommt. Denn mit dem Liebeskummer-Song nutzt er seinen medialen Vorteil Sarah gegenüber voll aus.







Was geschieht mit Pietro und Sarah Lombardis Doku-Soap?

Mitte Oktober musste der 24-Jährige aus der "Bild"-Zeitung erfahren, dass seine Ehefrau ihn offenbar mit einem anderen Mann betrogen hat. Fotos zeigten die Sängerin im Arm ihres Exfreunds Michal T.. Der Skandal war perfekt, Sarah Lombardi wurde in den sozialen Netzwerken schwer beschimpft. Nach wochenlangem Schweigen verkündete das Paar seine Trennung. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio und waren seit 2013 verheiratet. Das Sorgerecht für den einjährigen Jungen wollen sie sich teilen. Doch wie es mit ihrer Karriere weitergeht, ist unklar.

Seit Pietro Lombardi 2011 die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann und dort Sarah kennenlernte, standen die beiden gemeinsam im Rampenlicht. Für RTL2 drehten sie mehrere Doku-Soaps, eigentlich sollten sie auch jetzt wieder drehen. Doch an ein gemeinsames Projekt ist nicht zu denken. Stattdessen versuchen es beide nun alleine. Auf Facebook postete Pietro Lombardi erneut ein Liebeslied. Seine Botschaft dazu: "Egal, wer dich unten sehen will, stehe immer wieder auf."