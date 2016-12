Berlin, 08.12.2016 Warum backen wir eigentlich Plätzchen zu Weihnachten? Ob Sie es glauben oder nicht: Das hat sozusagen medizinische Gründe. Mönche im Mittelalter haben mit Kräutern aus ihren Klostergärten heilsame Kekse gebacken. Und daraus wurden dann später Plätzchen für Weihnachten. Warum gibt's zu Weihnachten Geschenke? Das beruht auf den sozusagen allerersten Weihnachtsgescenken der Welt. Gold, Weihrauch und Myrrhe haben ja die Heiligen drei Könige gebracht. Und warum liegen die Geschenke unter einem Nadelbaum? Im Winter, also in der dunklen Jahreszeit gibt's die meisten bösen Geister. Das glaubten die Menschen zumindest früher. Und gegen die helfen am besten grüne Zweige, glaubten sie.