Berlin, 14.10.16: Gummipuppen, Dildos, Handschnellen, Latexkleidung: Auf der Berliner Erotikmesse Venus zeigen mehr als 250 Aussteller aus 40 Ländern ihre Produkte. Sexspielzeug ist längst nicht mehr nur etwas für Fetischisten. Die Branche will ihr verruchtes Image aufpolieren und neue Kunden erreichen. O-TON Uta Barkow, Beate Uhse «Die Industrie hat einfach festgestellt, dass die Zielgruppen sich einfach verschoben haben. Das heißt, es wird sehr viel pärchenorientierter designt. Es wird auf die Damen viel mehr eingegangen, auch was Produkte angeht.» Das Material für Sexspielzeug sei besser geworden, sagt die Branchenkennerin. Qualität steht hoch im Kurs. Darauf setzt auch Waldmichls Holdi. Das Unternehmen aus dem Odenwald hat sich auf Dildos und Vibratoren aus Holz spezialisiert. Der kleine Betrieb stellt die Sextoys in Handarbeit her. O-TON Elmar Thüry, Waldmichls Holdi «Wir präsentieren uns hier auf der Venus einfach mal mit einem ganz anderen Produkt. Handgefertigt, aus Fichtenholz, ohne Schadstoffe. Und das ist für viele Leute hier was ganz, ganz Neues.» Knapp über 100 Euro kostet so ein handgedrechselter Dildo. Mit Liebe gemacht, um echte Gefühle zu vermitteln. Das Konzept «Holz statt Kunststoff» komme gerade bei jungen Leuten gut an. O-TON Elmar Thüry, Waldmichls Holdi «Man merkt schon, dass da ein Umbruch stattfindet. Die Mädels machen sich schon Gedanken, "kann ich mir das immer geben." Es ist ja schon, wie das Wort Kunststoff sagt: Es ist künstlich hergestellt und man kann einfach nicht nachvollziehen, was ist da drin. Ein Holz ist bei uns in der Natur. Es ist ein Baum, der gewachsen ist. Und Holz hat man in der Küche, ist hygienisch und und und, also das überzeugt schon sehr, sehr viele.» Nicht nur beim Essen und Trinken, auch beim Sexspielzeug wollen die Leute also wissen: Was ist drin? Der Trend geht wohl in Richtung «Bio-Lust statt Plastik-Frust».