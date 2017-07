Wenn Prinzessinnen-Träume wahr werden: So war's mit Kate und William in Hamburg

Strahlende Gesichter, wohin man auch blickt: "Einfach toll!", "So aufregend!", "Einmalig!", schwärmen zahlreiche Hamburger am Freitag. Was ist passiert? Das Royal-Fieber ist in der Hansestadt ausgebrochen, denn kurz vor ihrer Heimreise machten Prinz William und Herzogin Kate hier ihren letzten Halt. Und wie auch schon in Berlin und Heidelberg hatten die Bürger die Möglichkeit, den britischen Royals ganz nahe zu kommen.

Vor dem Maritimen Museum und der Elbphilharmonie drängten sich deshalb seit Freitagmorgen hunderte Adels-Fans, teilweise mit Fähnchen und passenden Hüten ausgestattet. Viele von ihnen bekamen tatsächlich die Chance auf einen Plausch mit den jungen Royals, denn vor der Elphi schüttelten William und Kate fleißig Hände. Doch selbst diejenigen, die nur ein flüchtiges Winken abbekamen, waren hinterher selig: "Das hat sich gelohnt!", sind sich alle einig. Die Bilder aus Hamburg.

Kate und William in Deutschland: Huch, die Herzogin in Hamburg! Fullscreen