So sieht Martin Schulz die Zukunft für

Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-Ton Martin Schulz, SPD-Chef und Kanzlerkandidat: "Ich möchte deshalb in erster Linie eine Innovationsallianz, einen Pakt für die deutsche Industrie schmieden, in der sich der deutsche Staat mit den Gewerkschaften, mit der Industrie zusammentut und diskutiert, wie wir als Staat Innovation besser fördern und unsere Industrie vor unfairem Wettbewerb schützen können. Denn auch hier ist klar: Forschung und Entwicklung fördern, die Digitalisierung nicht den Vereinigten Staaten und dem Silicon Valley, nicht diesen privaten Giganten, die Digitalisierung nicht China zu überlassen, sondern Start-ups zu ermutigen, in Europa zu bleiben und in Europa zu wachsen. Das ist nicht nur die Idee, sondern die Pflicht. Und ich muss hinzufügen: Das kostet Geld, und zwar enorm viel Geld. Und deshalb Milliardenüberschüsse des Staates dafür auszugeben ist deutlich besser als Steuergeschenke im Wahlkampf zu versprechen."