Fast ein halbes Jahr nach dem offiziellen Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sind nun auch seine Frau Melania und Sohn Barron am Wochenende offiziell ins Weiße Haus eingezogen. Die beiden kamen am Sonntag mit Präsident Trump in Washington an. Nach der Amtseinführung waren die First Lady und ihr Sohn zunächst in New York geblieben. Dort sollte Barron möglichst ungestört sein Schuljahr zu Ende bringen.