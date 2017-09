Merkel entscheidet TV-Duell gegen Herausforderer Schulz für sich

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das TV-Duell gegen ihren Herausforderer Martin Schulz für sich entscheiden. Umfragen zufolge fanden 55 Prozent der Befragten Merkel überzeugender, nur 35 Prozent sahen Schulz vorn. Auch bei den noch unentschlossenen schnitt die Kanzlerin besser ab. Sie habe überzeugender, glaubwürdiger und kompetenter gewirkt, so das Votum. Schulz übertraf Merkel nur in den Kategorien Angriffslust und auch Bürgernähe, so die Umfrage. Noch am Abend erklärten CDU und SPD jeweils ihren Kandidaten zum Sieger des TV-Duells, dafür hagelte es Kritik von den anderen Parteien. Wichtige Themen wie Bildung, Digitalisierung, und Klimaschutz seien zu wenig behandelt worden, hieß es. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl liegen CDU und CSU in den Umfragen vorn. Sie kommen auf 37 bis 40 Prozent, während die SPD zwischen 22 und 24 Prozent rangiert. Linke, Grüne, FDP und die AfD ringen mit Werten zwischen 6,5 Prozent und elf Prozent um Platz Drei.