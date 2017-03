Rock'n'Roll-Ikone Chuck Berry gestorben

Die Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Polizei in St. Charles County (US-Bundesstaat Missouri) meldete am Samstag auf Facebook, Rettungskräfte hätten ihn am frühen Nachmittag leblos in seinem Haus gefunden, ihn aber nicht wiederbeleben können.

Die Polizei «bestätigt traurig den Tod von Charles Edward Anderson Berry Sr., besser bekannt als der legendäre Musiker Chuck Berry», heißt es in der Mitteilung weiter. Berrys Familie habe darum gebeten, in ihrer Trauer nicht gestört zu werden.

Der 1826 in St. Louis geborene Afroamerikaner gilt als einer der Pioniere des Rock'n'Roll, als einer der größten Songschreiber und besten Gitarristen seiner Zeit. Er beeinflusse Musiker wie die Beatles, die Rolling Stones, die Beach Boys oder Bob Dylan.

Seine Hits wie «Roll Over Beethoven», «School Day», «Rock and Roll Music», «Sweet Little Sixteen» und «Johnny B. Goode» gelten längst weltweit als Klassiker. Für sein Lebenswerk erhielt er einen Grammy und wurde in die Rock'n'Roll «Hall of Fame» aufgenommen. Für 2017 hatte er nach langer Zeit wieder mal ein neues Album angekündigt.