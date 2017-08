10 SMS an Ex-Partner, die nie abgeschickt wurden

"Ich liebe dich."

"Ich hasse dich."

"Ich vermisse dich."

"Fick dich."

Es gibt noch viel mehr als diese vier Phasen der Post-Trennungs-SMS, eines ist ihnen jedoch allen gemein: In vielen Fällen werden sie niemals abgeschickt. In der Regel fallen sie der "Löschen"-Taste zum Opfer und wandern somit ins digitale Nirvana.





Excel statt Ex

Ein Mann namens Sean Drohan hat (tragikomischerweise am Valentinstag) eine Google Docs-Tabelle erstellt, die als Online-Friedhof für genau diese Art von Nachrichten dient. Ihr Name ist so simpel wie treffend: "texts i wanna send my ex" - "SMS, die ich meinem Ex-Partner gern schicken würde".

Die Nachrichten sind tieftraurig, triumphierend und teilweise einfach nur lustig - hier sind 10 der schönsten Ex-SMS:

SMS an Ex-Partner, die nie abgeschickt wurden Fullscreen

Wer das Bedürfnis verspürt, die ganzen aufgestauten SMS an die Person, deren Name nicht genannt werden darf, endlich rauszulassen: Das geht hier. Die Tabelle ist voll mit Nachrichten von Leidensgenossen, die genau das ausdrücken, was man sich selbst nicht traut, abzuschicken.

Mittlerweile haben so viele Menschen ihre persönlichen Ex-SMS-Entwürfe online gestellt, dass ein zweites Tabellenblatt eröffnet werden musste. Man weiß, dass es ernst ist, wenn eine Excel-Tabelle mehr als ein Blatt groß ist!

Gebrochene Herzen sind überall

Doch wirklich überraschend ist die so extrem positive Rückmeldung auf Dohans Idee eigentlich nicht: Liebeskummer ist wohl eines der universellsten menschlichen Gefühle. Wo man früher allerdings noch wütend halb geschriebene Briefe zerreißen oder das Klapphandy zuklappen konnte, fehlt in Zeiten von Whatsapp und Co. manchmal einfach der Moment des Abschließens. Auf "Blockieren" zu drücken reicht dafür einfach nicht. Umso schöner, dass das Internet mal wieder gezeigt hat, dass es nicht nur Shitstorm und Hass, sondern auch ein bisschen Selbsthilfegruppe sein kann.

Und weil wir genau wissen, wie wichtig der richtige Soundtrack nach einer Trennung ist, haben wir eine Playlist dafür erstellt. Einfach anmachen und ein paar wütende Trennungs-SMS schreiben. Danach geht es euch garantiert besser!