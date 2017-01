Airbnb wehrt sich gegen Trump-Wahnsinn

Donald Trump hat es also doch ernst gemeint. Der Präsidenten-Rookie hatte am Freitagabend ein Dekret unterzeichnet, das die Einreise von Muslimen in die Vereinigten Staaten stark erschwert. Alles im Sinne der Sicherheit, um das Land of the Free frei von islamischen Terroristen zu halten, behauptet Trump. Seitdem sitzen tausende Menschen an amerikanischen Airports fest. Viele mit gültigem Visum, Jobs und Familien in den USA.

Seitdem sind nun drei Tage vergangen. Drei Tage leben am Terminal, ohne Gewissheit was die Zukunft bringt. Ein wenig Abhilfe bietet jetzt Airbnb Mitbegründer Brian Chesky. In einem Tweet bezieht er klar Stellung gegen Trumps Erlass.

Not allowing countries or refugees into America is not right, and we must stand with those who are affected. — Brian Chesky (@bchesky) 29. Januar 2017





Bei Facebook führt Chesky seinen Gedanken fort. „Wir haben 3 Millionen Unterkünfte, also finden wir definitiv eine Bleibe für Menschen, die nicht wissen, wo sie hin sollen“ schrieb Chesky dort und gab dazu noch seine persönliche Mail-Adresse an.





Details zu Airbnbs Maßnahmen wurden noch nicht bekanntgegeben. Das Silicon Valley Unternehmen verfügt über ein sogenanntes Katastrophen-Tool, welches schon bei Erdbeben in Italien und Waldbränden in Chile zum Einsatz kam. Es ist also denkbar, dass dieses Tool auch bei den Auswirkungen von Trumps Erlass zum Einsatz kommt.

Im vergangenen Jahr hatte Airbnb noch verlauten lassen, dass man sich eine Zusammenarbeit mit Donald Trump vorstellen könnte, da dieser die Mittelschicht unterstützen würde. Mit diesem Kurs dürfte das Unternehmen nach Cheskys Aussagen wohl gebrochen haben. Und damit ist Chesky nicht allein. Auch Netflix CEO Reed Hastings gab Gegenwind. „Trumps Handeln verletzt Netflix-Mitarbeiter rund um den Erdball. Es ist unamerikanisch und schadet uns allen“ schriebe Hastings bei Facebook.







Protest gegen Trumps Einreispolitik kommt nicht nur aus dem Silicon Valley. Auch abseits von Kaffeevollautomaten und Nerf-Guns werden Ausrufezeichen gesetzt. So stellte die Vereinigung New Yorker Taxifahrer übergangsweise den Service am JFK-Airport ein.

No cabs in this line at JFK terminal 4. #NoBanNoWall #RefugeesWelcome pic.twitter.com/ZX5BycRTie — NY Taxi Workers (@NYTWA) 28. Januar 2017





Trump, der sonst immer der Erste ist, der seine Meinung in die Welt hinausbläst, fand bisweilen noch keine schlagfertige Antwort auf Kritik an seinem Kurs, weder in Form eines Dekrets, noch in 140 Zeichen. Doch kann sich die ganze Welt sicher sein, dass es dem Präsidenten schon in den kleinen orangen Fingern juckt.