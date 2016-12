Fabelhafte Fundstücke

Gut gestrickt



Das Label & Other Stories hat passend zum immer näher rückenden Winteranfang (am 21.12.) eine Kollaboration mit dem Londoner Label Wool and the Gang bekannt gegeben. Die Kollektion beinhaltet nicht nur verschiedenste gestrickte Produkte, sondern auch noch ganze Strick-Sets, die uns zum Kreativwerden einladen. Wer sich also in den (hoffentlich) kalten Wintermonaten warm halten will, sollte bei &other stories vorbeischauen.





Gemeinsame Sache

Winterzeit ist Stiefelzeit! Ein Glück, dass Camper und das New Yorker Label Eckhaus Latta dieses Jahr gemeinsame Sache machen und unsere Füße dank dem coolen Mix aus Strick und Leder garantiert nicht einfrieren. Kleiner Tipp der Redaktion: Auf der Camper Website den echt coolen Kurzfilm über das Projekt anschauen ­­– lohnt sich garantiert!

Über Camper.com, 240 Euro



Männer aufgepasst! Die Brooklyn Soap Company bringt pünktlich zum Fest ein neues Haarpflegeprodukt auf den Markt. Das vegane Natural Hair Wax stylt und pflegt die Haare gleichermaßen. Das liegt unter anderem an dem Motto der Herstellung „Zero Bullshit“, nach dem nur hochwertige und pflanzliche Produkte verwendet werden. So sitzt und glänzt die Frisur während der Weihnachtsfestlichkeiten garantiert.

Über Brooklyn Soap Company, 19,90 Euro





Kaum einer könnte die elegante französische Mode der 70er Jahre so gut repräsentieren wie Inès de la Fressange. Für die Marke Petit Bateau designte das ehemalige Model und Muse von Karl Lagerfeld eine Kollektion die ganz dem klassischen Stil des Traditionshauses entspricht. Besonders schön: Die Verkaufserlöse sind für einen guten Zweck. Gutes tun und gleichzeitig schöne neue Kleider kaufen? Ne pas de problème.



Über Petit Bateau



Für Genießer



Feine Pralinés, cremiges Karamell und leckere weiße Schokolade sind nur zum Essen? Nicht bei Zoeva! Die Kosmetikmarke beweist mit der neuen Plaisir Box, dass Schokolade nicht nur oberlecker schmeckt, sondern auch toll als Lidschatten einzusetzen ist. Die Paletten beinhalten unter anderem verlockende geröstete Mandeltöne, Marzipan-Schattierungen oder warme Toffee-Töne. Auf den Geschmack gekommen?



Über Zoeva.de, Set für 60 Euro



Wegbegleiter



Da ist Musik drin: Ob im Bergurlaub, beim abendlichen Lagerfeuer oder auf dem Weg zum Strand – die neue Level Box mini von Samsung der perfekte Wegbegleiter. Mit ihr hast Du deine Lieblingsmusik immer und überall bei dir. Gibt’s in auch in anderen Farben.



Über Samsung.com für 79,90 Euro



We Are Knitters



Strick, die zweite: Jetzt wird’s bunt! (Oder besser gesagt Pastellfarben). We are knitters bringt eine neue und wirklich sehr weiche Schafwollkollektion auf den Markt, diesmal in tollen Pastellfarben wie Himmelblau, Honig und Apricot. Dazu gibt’s tolle Anleitungen zu Mützen, Schals und Cardigans, also für alles, was man im Winter so braucht. Wer jetzt schon Lust aufs Selberstricken hat, kann die Kits aus Wolle, Stricknadeln, Anleitung und Stopfnadel ganz einfach online bestellen.



Über We Are Knitters, Ab 51 Euro





ArtIII



Alle Menschen sind gleich. Das ist nicht nur eine einfache Feststellung, nein, so definiert es der Artikel 3 der deutschen Gesetzgebung. Leider gerät dieser so wichtige Grundsatz in letzter Zeit oft in Vergessenheit. Aus diesem Grund haben 25 angehende Modejournalisten und Journalistinnen gemeinsam mit dem Modeblogger Fabian Hart das Solidaritäts-T-Shirt ArtIII designt. Der Erlös aus dem Verkauf wird dem Hamburger Verein Basis und Woge gespendet, der Jugendlichen hilft, die aufgrund ihrer Sexualität, Hautfarbe, Herkunft oder Religion auf verschiedene Art und Weise mit Diskriminierungen konfrontiert sind. We like!

Über Art Drei, für 40 Euro