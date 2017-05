Glück ist käuflich: Geschenkideen aus der Moderedaktion

RETROspektive



Früher war vielleicht nicht alles besser, aber was definitiv verdammt gut war, war die Mode der Siebziger: Die Retro Collection von Wrangler versteht sich als Hommage an dieses Jahrzehnt, in dem die Brand zur Denim-Ikone wurde. Eine Reminiszenz an Patches, das klassische Regenmotiv und an tiefblaue und heavy stone washed Denims. Yay, Festival wir kommen! Tops ab 24,95 Euro über wrangler.de.

Ein Mantel, ist ein Kimono, ist ein Mantel!

Fullscreen

Der Kimono des fanzösischen Kultlabels ba&sh weiß immer, wie er sich zu verhalten hat und passt sich der jeweiligen Situation an. Das luftige Teil ist wie gemacht für den nächsten Strand-Urlaub, fürs nächste Picknick, Festival, den Clubabend ... 130 Euro über bas&sh.com.



Humans of New Work

Fullscreen





Die von Soulworx ins Leben gerufen Initiative Humans of New Work (eine Neuinterpretation des erfolgreichen Blogs Humans of New York) beschäftigt sich mit der Frage, wie unsere Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird. Inwiefern wird der digitale Wandel unsere gewohnten Arbeitsweisen radikal verändern? Wie können wir uns besser vernetzen und voneinander lernen? Die Antworten liefern die vorgestellten Protagonisten selbst – engagierte Entrepreneure, taufrische Firmengründer und vielversprechende Start-Up-Unternehmer. Das Blog ist eine Fundgrube für alle, die vielleicht selbst über eine Gründung nachdenken oder einfach nur der Suche nach inspirierenden Menschen und Projekten sind.

From Greece with Love

Fullscreen

Wer’s diesen Sommer (mal wieder) nicht nach Griechenland schafft, muss nicht traurig zu sein, sondern schaut sich einfach im Concept Online Store Lemoni um. Der Trick: Ihr tut einfach so, als wärt ihr in der Ferne gewesen. Denn hier findet ihr die perfekten Urlaubsmitbringsel – Sandalen, Strandtaschen, Schmuck, Honig, Tee und Salz – allesamt aus kleinen Manufakturen und Familienbetrieben. Nur Griechischen Wein – den gibt’s hier nicht. Aber den solltet ihr eh nach wie vor beim Lieblings-Griechen ums Eck trinken. Lauter Schönheiten und Leckereien über lemoni-shop.com.

Neue Rahmenbedingungen

Fullscreen

Hinter dem österreichischen Newcomer-Label Neubau Eyewear steckt das Traditionsunternehmen Silhouette – also Leute vom Fach. Kein Wunder, dass die Modelle nicht nur hübsch aussehen, sondern federleicht und stabil zugleich auf der Nase liegen. Ab ca. 160 Euro über neubau-eyewear.com.





Verantwortungsvolle Bademeister

Fullscreen

Nach seiner erfolgreichen Eco Denim Kollektion hat Weekday jüngst seine erste nachhaltige Swimwear-Kollektion auf den Markt gebracht. Die Badeanzüge, Shorts und Accessoires wurden aus Resten der Textilproduktion sowie aus recyceltem Polyamid und recyceltem Polyester gefertigt. Dass die Teile nebenbei auch noch verdammt gut aussehen, freut uns doppelt!

Wer hat hier den Hut auf?

Fullscreen

Nur zu, traut euch und beweist endlich wieder Mut zum Hut! Der schützt nicht nur vor der Sonne, sondern, tief ins Gesicht gezogen, auch vor lästigen Blicken.

Unser Styling-Tipp: Die traditionellen Strohhüte von Xipixapa. Die Panama-Hüte werden in Ecuador aus den Fasern der Toquillapalme handgewebt. Jeder Hut ist ein echtes Unikat und kostet exakt 119 Euro. Klar, gibt’s wesentliche günstigere Hüte, aber die halten in der Regel auch nicht länger als eine Saison – die von Xipipapa hingegen sind mit Leibe gemacht und made to last.

Orange is the New Lackentferner

Fullscreen





Der Nagellackentferner der Naturkosmetikmarke Sante verzichtet komplett auf Aceton und duftet stattdessen schön fruchtig frisch nach Bio-Orangenöl. Schonender Farbwechsel garantiert! 100 ml, 5,95 Euro über najoba.de.

So wir nen Schuh draus!

Fullscreen

Das 2013 gegründete Frankfurter Schuhlabel Ekn Footwear fertigt super stylische Schuhe und Accessoires, die in Europa aus nachhaltigen Materialien produziert werden und mal so gar nicht öko aussehen. Sonst würden sich auch kaum Kollaborationen mit so coolen Prominenten wie Max Herre und Joy Denalane ergeben. Mein Favorit: Der Bamboo Runner! Ab 99 Euro über eknfootwear.com.





Big brother stops watching us

Fullscreen

Nach dem Motto Stay out of my zoo! könnt ihr mit den schlauen Webcam Covers von Soomz dafür sorgen, dass niemand in eurem Privatleben rumschnüffelt, der dort nix verloren hat. Die kleinen Clips ermöglichen es, das Fenster zu deiner Welt, wann immer dir danach ist, zu schließen und wieder zu öffnen. Set mit 3 Stück, 9,90 Euro über soomz.io.