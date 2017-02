"Die Gefährten" sind zurück

15 Jahre ist es schon her, dass wir erstmals die Abenteuer von Frodo und Sam auf der Kinoleinwand miterleben durften. In einer Zeit, in der ein großer Teil der Welt von machthungrigen Orks und Saurons regiert wird, scheint es nur konsequent, dass sich ein Großteil des Casts der "Herr der Ringe"-Trilogie nun wieder zusammengefunden hat. Wenn auch nur im Pub.



Schauspieler Dominic Monaghan, besser bekannt als Merry aus " Herr der Ringe", machte mit einem Instagrambild Hoffnung auf die Rettung. Brechen Merry, Legolas (Orlando Bloom), Aragorn (Viggo Mortensen), Pippin (Billy Boyd) und Frodo (Ellijah Wood) erneut nach Mordor auf und zerstören, was immer den Herrschern ihre Macht verleiht?

Abseits aller Spekulationen ist aber eines ganz besonders auffällig: Kann es sein, dass Frodo als Einziger nicht gealtert ist? Der Ring kann dafür ja nicht mehr verantwortlich sein.

