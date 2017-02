Wir sind solche Idioten: Die beliebtesten Passwörter 2016

Heute ist Mittwoch. Aber kein gewöhnlicher Mittwoch - heute ist der Tag, an dem ihr eure Passwörter ändern solltet!



Deutschland, deine Passwörter

Die Website "Deutschland-sicher-im-Netz e.V." empfiehlt, dass Kennwörter mindestens acht Zeichen lang und aus einer Kombination von Klein- und Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen sollten. Ein sinnvoller Tipp, denn das am häufigsten verwendete Passwort in Deutschland ist nach wie vor 123456, gefolgt von "passwort" - in Zeiten von Cyber-Kriminalität und NSA-Skandal ein unverzeihlicher Fehler.



Aber nicht nur die Deutschen wählen ihre Passwörter unbedacht. Der Passwort-Manager "Keeper" hat 10 Millionen Passwörter analysiert und eine Liste der am häufigsten verwendeten Passwörter 2016 veröffentlicht. Falls euer Geheimcode also auch dabei ist - erst schämen, dann ändern!









Die 25 beliebtesten Passwörter 2016 weltweit