Fünf Freunde aus Kalifornien und ihre wunderschöne Fotoserien-Idee

John Waldlaw, Mark Rummer, Dallas Burney, John Molony und John Dickson sind schon lange miteinander befreundet. 1982, ein Jahr nach ihrem Abschluss an der Santa Barbara High School, lassen sie sich das erste Mal gemeinsam fotografieren. Zu fünft sitzen sie auf einem Geländer auf der Terrasse des Sommerhauses von John Wardlaws Großeltern, das Bild entsteht per Selbstauslöser. Wardlaw, der heute Fotograf und Webdesigner ist, erinnert sich: "Nachdem wir das Bild aufgenommen und es gesehen hatten, fanden wir: 'Wir sollten das in fünf Jahren wieder machen.' Und ich sagte: 'Wir müssen schwören, das alle fünf Jahre zu tun'."



Sich alle fünf Jahre für den Fototermin, der immer in dem Sommer Haus am Copco See in Kalifornien stattfindet, zu treffen, sei auch eine Möglichkeit, den Kontakt untereinander nicht zu verlieren, sagt John Wardlaw auf der Website des Projekts. Dafür nehmen sie im Extremfall auch Autofahrten von bis zu zwölf Stunden in Kauf.

Auch wenn ihre unterschiedlichen Zeit- und Arbeitspläne häufigere Treffen inzwischen verhindern, alle fünf Jahre kommen sie immer noch zusammen und machen das gleiche Foto - so dass auch die Fans ihrer Facebookseite zu sehen bekommen, wie die fünf Freunde aktuell aussehen.

