Melania Trump: She loves him, Yeah, Yeah, Yeah!

Es soll tatsächlich ein paar Menschen geben, die sich über die Amtseinführung von Präsident Trump gefreut haben - zum Beispiel die neue First Lady Melania Trump. Eine Liebe so herzlich und rein, wie man sie nur zwischen Eheleuten findet (oder in romantischen Komödien). Bei der "Inauguration-Speech" konnte man dieses Knistern förmlich sehen als sich Melania und Donald tief in die Augen blickten - für ungefähr fünf Sekunden.

Noch einmal, weil's so schön war

I can’t stop staring at the gif https://t.co/LqHMmFOVyp pic.twitter.com/CSGxT2eRS4 — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 23. Januar 2017

Arme Melania. Um dir dabei zu helfen, die nächsten vier Jahre zu überstehen, haben wir dir eine Playlist erstellt. You will survive!