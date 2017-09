Wir müssen unsere Stimme abgeben, um gehört zu werden!

Weniger als zehn Millionen Menschen bis 30 haben am 24. September die Chance zu wählen – und mehr als doppelt so viele ab 60. Und dann nutzen die ihre Möglichkeiten auch noch besser: 80 Prozent der 60- bis 70-Jährigen gingen 2013 zur Bundestagswahl, aber nur 60 Prozent der 21- bis 25-Jährigen.



Muss das so sein? Natürlich nicht! Es gibt nur so viel Politikverdrossenheit – schon dieses hässliche Wort –, wie wir selbst zulassen. Umso mehr freuten wir uns bei NEON, als wir von der privaten Initiative "Mit mir 90 Prozent" angesprochen wurden, ob wir bei ihrer Kampagne mitmachen. Deren genau richtig ehrgeiziges Ziel: dieses Jahr wieder eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent erreichen – wie es sie in Deutschland in den 70er-Jahren tatsächlich gab.



Und so wollen wir eine hohe Wahlbeteiligung erreichen:

NEON übernimmt dabei eine besonders schöne Aufgabe: die T- Shirts, die das Designerkollektiv SÜPERGRÜP entworfen und das Label Closed hergestellt hat, an euch zu verlosen. Von jedem der neun Motive gibt es nur zehn Exemplare.

Wer von euch am Ende was wählt, bleibt natürlich eure Sache. Wir wollten als Redaktion keine Wahlempfehlung aussprechen. Aber zeigen, wo und für was wir stehen? Das schon. Also haben wir schon mal zur Probe abgestimmt. Wenn das ganze Land so wählen würde wie wir, dann wären die Grünen die größte Partei (37 Prozent), gefolgt von SPD (26) und Linke (16). Die CDU bekam zwar nur eine Stimme – aber mit Abstand die meisten wünschen sich eine schwarz-grüne Koalition: 32 Prozent der Redaktion. Wenn ihr ganz anders abstimmen werdet: Wir lieben euch trotzdem. Hauptsache, ihr wählt.