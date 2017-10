Drei verrückte Instagram-Accounts, denen Ihr unbedingt folgen müsst

Jeder kennt dieses Problem. Ihr seid irgendwo und habt Langeweile. Was machen die meisten dagegen? Sie holen ihr Handy raus und vergeuden ihre Zeit, indem sie zum Beispiel auf Instagram gehen. Das kommt gar nicht so selten vor. Durchschnittlich mehr als 32 Minuten am Tag verbringen junge Menschen mit dem Anschauen von Stories und Liken und Kommentieren von Bildern auf der audiovisuellen Plattform. Doch selbst das kann auf Dauer langweilig werden, wenn euer Feed wenig abwechslungsreich ist. Damit euch das aber nicht passiert, stellen wir euch drei verrückte Accounts vor.

Der erste dreht sich um Schauspieler Tom Hardy ("Dark Knight Rises"). Der ist ein großer Hundefreund. Seine Liebe zu den Vierbeinern geht sogar soweit, dass er seinen mittlerweile verstorbenen Labrador Woody bei einigen Filmpremieren als seine Begleitung auf dem Roten Teppich dabei hatte.

Wohl auch deswegen hat sich ein Instagram-Nutzer gedacht, den Account "tomhardyholdingdogs" zu erstellen. Wie der Name schon vermuten lässt, findet man dort ausschließlich Bilder des Hollywood-Stars gemeinsam mit Hunden. Kein Scherz.

Die Begründung sei: "Weil Tom Hardy es liebt, Hunde zu umarmen", so steht es zumindest im Status.

Tom Hardy umarmt auf Instagram gerne Hunde

139 Beiträge wurden auf dem Account mittlerweile veröffentlicht. Sie zeigen beispielsweise den Briten, wie er gerade auf einem Stuhl sitzt, telefoniert und dabei einen kleinen Hund in der Hand hält:

New dog, who dis? Ein von @tomhardyholdingdogs geteilter Beitrag am 13. Sep 2016 um 19:18 Uhr





Auf einem anderen Bild sieht man Hardy, wie er seinen Woody im Arm hält und ihm einen Knutscher auf den Hinterkopf verpasst.

#womancrushwednesday, because it's wednesday and this woman has a crush on this guy. Ein von @tomhardyholdingdogs geteilter Beitrag am 3. Jun 2015 um 5:26 Uhr





Und, und, und …

Spread 'em, Tom. Ein von @tomhardyholdingdogs geteilter Beitrag am 22. Mär 2017 um 3:12 Uhr Happy #tomhardytuesday, friends. Let's celebrate with #tomhardy's face. Ein von @tomhardyholdingdogs geteilter Beitrag am 12. Mai 2015 um 4:52 Uhr





Wer sich jetzt fragt: "Wer braucht denn so etwas?" Anscheinend 110.000 Menschen. So viele User haben den Account abonniert.

Cats Rule Everthing Around Me – C.R.E.A.M.

Nach jenem Prinzip funktioniert auch die Instagram-Seite cashcats. Mit dem Unterschied: Statt Tom Hardy und Hunden sind auf den Fotos ausschließlich Katzen mit jeder Menge Geld zu sehen. Da müsste der Wu-Tang Clan glatt seinen größten Hit "C.R.E.A.M." von Cash Rules Everything Around Me in Cats Rule Everything Around Me umdichten.





Und er fliegt wie ein Flieger

Noch verrückter ist der Instagram-Account von Junanto Herdiawan. Der Blogger ist ganz schön abgehoben – und das wortwörtlich. Auf jedem seiner Bilder sieht man ihn durch die Lüfte fliegen. Mit seinen 42.000 Followern ist das fast noch ein Geheimtipp.