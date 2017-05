Nichts als die Wahrheit: Singles erzählen von ihren Macken

Vincent



Fullscreen





Im Urlaub möchte ich keine Abenteuer-Trips durch Südamerika machen, sondern an Orte fahren, die ich schon kenne.





Ich möchte Sachen sehen und anfassen können, anstatt sie in den Online-Einkaufswagen zu packen. Ich mache Dinge lieber analog: Instagram und Snapchat sind mir zu anstrengend. Dating-Apps sind nichts für mich, weil ich keine Affäre, sondern eine Beziehung mit Zukunft will. Das klingt vielleicht kitschig, ist aber ernst gemeint. Bin ich im Stress, fällt es mir schwer, klar zu denken. Ein Teufelskreis, da es mich noch mehr unter Druck setzt, wenn ich nicht vorankomme. Bei der Arbeit ist das sehr ungünstig, kommt mir aber auch bei Dates in die Quere. Lange Gesprächspausen sind meist die Folge. Das Gute daran ist: Da ich beim ersten Treffen nicht viel rede, bin ich ein sehr guter Zuhörer.



Alter: 20



Größe: 1,85 Meter



Wohnort: Frankfurt



Beruf: Metallgestalter



Geht immer: überall mit dem Rad hinfahren, Müsli zum Frühstück, Apfelwein, Taekwondo, Joghurt



Geht gar nicht: Ugg Boots, Lakritze, Metal-Musik, schnell urteilen



Das sagen die Freunde: regt sich unnötig auf, verpeilt, unpünktlich



Username: Luigiv3gas







Valentina



Fullscreen





Sobald ich auf irgendeiner Wiese bin, muss ich einen Kopfstand machen. Das ist wie eine Art Urverlangen.



Bei mir geht meist um 22 Uhr schon das Licht aus. Ich liebe es, früh ins Bett zu gehen, und bin bereit, etwas von der Party zu verpassen, weil ich müde bin. Ich singe in einer Band und liebe das Theater. Da ich mich aber auch nach Ruhe sehne, verbringe ich viel Zeit im Schrebergarten. Seit dem Abi helfe ich auch öfter mal auf Bauern höfen aus. Wenn ich koche, nehme ich mir Zeit und bereite auch mal Ravioli mit frischer Füllung zu. Manchmal bin ich konsumgeil: Betrete ich ein Outdoorgeschäft, muss ich mich echt zähmen. Softshelljacke, Stirnlampe, Rucksack ich könnte da ewig shoppen. Zu Weihnachten bekomme ich gern Werkzeuge geschenkt, ein gutes Dübel-Set ist für mich ein sehr liebevolles Präsent.



Alter: 26



Größe: 1,72 Meter



Wohnort: Mainz



Beruf: studiert Bauingenieurwesen



Geht immer: bei guter Musik albern tanzen, Berge, Joggen, Handarbeit, Craft-Beer-Sorten testen, Kühe und Katzen, Theater



Geht gar nicht: Schranzmucke, Rauchen, Pseudo-Ökos, Tinder



Das sagen die Freunde: zu direkt, Möchtegern-Heidi



Username: ValeFisch