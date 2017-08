2 x 2 Tickets fürs Lollapalooza gewinnen!

Das wird eine richtig dicke Nummer, das Festival am zweiten Septemberwochenende: The XX, Marteria, Annenmaykantereit, Metronomy, Mumford & Sons, Foo Fighters sind nur eine kleine Auswahl der Acts, die dort zu sehen und zu hören sind. Insgesamt kommen mehr als 40 Bands auf die Bühnen an der Berliner Rennbahn Hoppegarten. Und das beste daran: Wenn ihr an unserer Verlosung teilnehmt und gewinnt, müsst ihr euch um (fast) nichts mehr kümmern.

Denn wir verlosen Folgendes:



2x2 Tickets für das Lollapalooza Festival am 9.+10. September in Berlin mit Zutritt zum Holiday Inn Express Hotelzimmer vor der Alternative Stage mit exklusiver Sicht auf die Bühne (diese Tickets sind exklusiv und nicht käuflich zu erwerben)

2x2 Übernachtungen im Holiday Inn Express Berlin City Centre (vom 9.-11. September 2017)

2 Deutsche-Bahn-Gutscheine im Wert von je 300 € für die An- und Abreise

Das mit dem Zimmer vor der Bühne habt ihr nicht ganz verstanden? Kein Wunder, das ist auch ziemlich ungewöhnlich! Ein Holiday-Inn-Express-Hotelzimmer wird beim Lollapalooza originalgetreu vor der Alternative Stage aufgebaut und für ausgewählte Gäste betretbar sein. Und das kann ein echter Segen sein, wenn man mal die Beine ausstrecken oder sein Handy aufladen möchte. Oder – dekadenter geht es kaum – eine Band vom Bett aus genießen will ... Für die Gewinner unserer Verlosungs-Aktion gibt es eigene Zeitfenster, in denen sie das Zimmer mitten auf dem Festivalgelände ganz für sich haben werden. Der Raum wird leicht erhöht aufgestellt, sodass ihr von dort aus über die Köpfe der anderen Festivalbesucher hinwegschauen könnt – auf die Alternative Stage.

Um teilzunehmen, beantwortet bitte folgende Frage:



Worauf freut ihr euch beim Lollapalozza am meisten?

Schickt uns die Antwort als persönliche Nachricht an unsere Neon-Facebook-Seite und vergesst nicht, eure E-Mail-Adresse und Telefonnummer anzugeben. Einsendeschluss ist Sonntag, der 3. September, um Mitternacht. Die Gewinner erhalten Montag eine Nachricht von unserer Losfee und bekommen sämtliche Tickets per Post. Viel Glück!



Zur Einstimmung findet ihr das komplette Line-up hier.