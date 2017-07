Oma Maria ist 107 Jahre alt und rollt Facebook von hinten auf

"OMA GEHT ONLINE!!!!!", schreibt Anja Fritzsche auf Facebook. Den Ausrufezeichen nach zu urteilen: sichtlich aufgeregt. Gefeiert wird das erste Facebook-Posting ihrer Großmutter, Maria Fritzsche. Bereits vor einem Jahr sorgen deren launigen Anekdoten auf dem Profil ihrer Enkelin für begeisterte Reaktionen im Netz. Als ein Zeitungsbericht der "tz" die 107-Jährige obendrein zur ältesten Patientin weltweit erklärt, der eine neue Herzklappe eingesetzt worden war, wird Oma Maria zu einer kleinen Berühmtheit. Nach mehrmaliger Nachfrage hat die Rentnerin daher nun einen eigenen Account auf Facebook erstellt. "Für alle Fans, die Oma ins Herz geschlossen haben.", schreibt Anja Fritzsche an die Fangemeinde. Und die ist groß.



Facebook-Nutzer feiern die 107-Jährige

Ob beim Pizza-Essen, im Italien-Urlaub oder an der Seite von Nationaltorwart Manuel Neuer - seit knapp drei Wochen teilt die 107-Jährige ihre Erlebnisse im Netz. Über 900 Menschen folgen bereits ihrer Seite, die "Was macht eine 107 jährige heute" heißt. "Meine Oma war immer neugierig und allem aufgeschlossen, sie ist nie stehen geblieben.", sagte Anja Fritzsche der "Hamburger Morgenpost", die mit ihrer Oma das Profil betreut. "Sie will alles wissen und kommentiert alles. Als sie 103 war, bestand sie darauf, dass ich ihr mein Handy erkläre."

In diesem Alter wohl keine Selbstverständlichkeit. Als Maria Fritzsche 1909 in Essen geboren wurde, war Kaiser Wilhelm II. noch Staatsoberhaupt, sie erlebte zwei Weltkriege und technische Errungenschaften wie Computer und Mobiltelefone - da waren Smartphones und soziale Netzwerke noch Zukunftsmusik. Heute hat die gelernte Innendekorateurin fünf Enkel sowie zwei Urenkel und wohnt bei einem ihrer Söhne in Rosenheim, wie die "Hamburger Morgenpost" schreibt. Und frönt ihrer neuen Leidenschaft Facebook.



"Immer vorwärts gehen - niemals stehen bleiben!"

Mit lustigen Sprüchen ("Hier Oma, aber die Nachtcreme ist eigentlich für die Haut um die 30!" - "Ich kanns kaum erwarten morgen aufzuwachen!"), grundsympathischen Altersweisheiten ("Lächeln aufsetzen!" gegen die Falten) und überhaupt ihrer Aufgeschlossenheit neuen Medien gegenüber, entzückt die Rentnerin beinahe täglich ihre Facebook-Fans. Ihr Geheimnis und Antrieb? "Man soll neugierig bleiben und am Leben interessiert sein. Immer vorwärts gehen - niemals stehen bleiben!", so die 107-Jährige zum " Focus".



Diesem Motto bleibt die Dame auch auf Facebook treu. Denn nicht nur ihr Profil war ein Schritt vorwärts, sondern auch (buchstäblich) ihr erstes Posting. Auf dem Bild ist Maria Fritzsche mit ihrer Enkelin Anja beim Spaziergang zu sehen. Maria flaniert dabei auf einem Seitenstreifen. "Und, wie ist es so auf dem Strich zu gehen?", scherzt die Enkelin. "Naja, bringt nix ein!", kontert die 107-Jährige unaufgeregt.

Ein Nutzer schreibt in den Kommentaren: "Von ihr kann man nur ein Fan sein."