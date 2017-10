Als Teenager scheiterte ihre Liebe - im Alter fanden sie einander wieder

"Sie ist so voller Leben", sagt Lewis. "Wir lachen viel miteinander".



Es ist der Sommer im Jahr 1949, und Lewis ist so verliebt wie noch nie zuvor. Er ist 18 Jahre alt und schraubt in einer Fabrik in seinem Heimatstädtchen in Michigan Kühlschränke zusammen. Überall um ihn herum summen schwere Maschinen, aber Lewis hat nur seine Freundin Lois im Kopf. "Ich konnte Lois’ Parfüm riechen, es war immer um mich herum, sogar in der Fabrik", erzählt er.

Doch von einem Tag auf den nächsten macht Lois Schluss mit Lewis. Das Problem ist die Religion. Denn Lois ist katholisch, und Lewis ist Protestant. Beide sind sehr gläubig. Sie hatten über ihre verschiedenen Konfessionen gesprochen, aber immer bald das Thema gewechselt es gab ja keine Lösung. Auch die Eltern wären dagegen gewesen, wenn die beiden geheiratet hätten. "Damals waren die Religionen so gegeneinander", sagt er. "Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen." Lewis weint viel, aber er weiß, dass er Lois nicht umstimmen kann.



Lois und Lewis leben getrennte Leben, hören jahrzehntelang nichts voneinander. Nach langen Ehen sterben die Partner der beiden. Lewis erinnert sich an Lois und beginnt, nach ihr zu suchen und findet sie. Sie treffen sich einmal, dann zweimal. Sie können nicht aufhören zu reden und zu lachen, sie können nicht mehr ohneeinander. Alle Bedenken sind wie weggeblasen. "Die Zeiten haben sich eben geändert" , sagt sie. "Die Konfessionen verstehen einander besser, wir wissen ja heute viel mehr."



Lois, 86, und Lewis, 86, leben in Michigan







Im Buch "Liebesglück" von Kathrin Werner erscheinen am 21. September die vollständigen Versionen von 20 Liebesgeschichten. S. Fischer Verlage, 288 Seiten.