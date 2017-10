Er lebte in den USA, sie auf Mauritius - aus ihrer Brieffreundschaft wurde die große Liebe

Trau dich, wenn dich die Liebe auf den ersten Blick trifft. "Ich bin meinem Herzen gefolgt", sagt Odile. "Und das schlug für ihn".

Malte lebt in San Francisco, Odile auf Mauritius. Sie schicken einander Postkarten ohne große Worte, ohne große Gefühle, sie kennen sich ja gar nicht. Der Kontakt kam über eine Agentur für Brieffreundschaften zustande. Sie erzählen vom Wetter, ihren Ländern und ihren Familien, von ihren Leben, die unterschiedlicher kaum sein könnten: der freie Malte mit seinen längst geschiedenen Hippie-Eltern und seinem Single-Leben und Odile, die mit ihrer konservativen Familie lebt und von der weiten Welt träumt.

Doch dann lädt Odile Malte ein, sie in ihrem Paradies im Indischen Ozean zu besuchen. Malte verkauft sein Auto, kauft ein Flugticket und reist zu ihr. Als sie einander sehen, ist es sofort um beide geschehen. Gerade einmal elf Tage haben die beiden zusammen bis zu Maltes Rückflug. Allein sein dürfen sie nie, eine Aufpasserin begleitet sie immer. Aber beide wissen: Sie gehören zusammen. An seinem vorletzten Tag nimmt Malte all seinen Mut zusammen und flüstert Odile ins Ohr, damit ihre Begleiterin ihn nicht hören kann: "Was würdest du sagen, wenn ich dich fragen würde, ob du mich heiraten würdest?" Odile flüstert zurück: "Ich glaube, ich würde Ja sagen."



Odile zieht zu Malte in die USA. Erst nach der Hochzeit lernen sie einander richtig kennen.



Odile, 47, und Malte, 49, leben in Kalifornien





Im Buch "Liebesglück" von Kathrin Werner erscheinen am 21. September die vollständigen Versionen von 20 Liebesgeschichten. S. Fischer Verlage, 288 Seiten.