Single Felix wünscht sich eine lange Beziehung - ist aber offen für alles

Felix, 23



"Ich bin sehr wissbegierig: Beim Einkaufen prüfe ich die Etiketten, in Museen lese ich jedes Täfelchen, und bei Statistiken google ich, ob sie stimmen.

Ruhig zu halten fällt mir schwer. In den Urlaub fahre ich gern, ohne zu planen oder eine Rückfahrt zu buchen, und schlafe auch mal am Strand. Wenn ich aufräume, komme ich nur bis zur ersten Schublade, weil ich mich in Kleinigkeiten verliere.

Im Keller meiner Eltern horte ich alte Spielsachen und Zeitschriften. Es fasziniert mich, Menschen aus dem Nichts heraus kennenzulernen.



Doch auch wenn ich gern date, wünsche ich mir einen Mann, mit dem ich lange zusammen bin, vielleicht für immer. Wie die Beziehung läuft, ob wir sie mal für einen One-Night-Stand öffnen, würden wir immer zusammen entscheiden – es geht ja darum, gemeinsam glücklich zu sein."



ALTER: 23



GRÖSSE: 1,65



WOHNORT: Darmstadt



BERUF: studiert Journalismus



GEHT IMMER: bouldern, Disney-Filme, Theater, Nippes kaufen, Spieleabende, spazieren gehen



GEHT GAR NICHT: Käse, deutscher Gangsta-Rap, bei Unterhaltungen am Handy hängen, Fußball



DAS SAGT DER EX: putzt zehn Minuten die Zähne, isst sehr spät, stur



USERNAME: luckyfox