West in peace, Batman

"Quick! To the Batmobile!" - eine Zeile, die Fans direkt zurück nach Gotham City bringt. 120 Serien-Folgen und genau einen Film lang hatte Adam West zwischen 1966 und 1968 Batman verkörpert. Vielen Anhängern gilt er bis heute als der "echte" Batman. Zugegeben, Serie und Film waren nicht die große Schauspielkunst, sondern eher spannender Klamauk. Trotzdem haben sie das Superhelden-Genre nachhaltig geprägt, und waren durch ihre Selbstironie und die Fusion aus Film- und Comic-Elementen ("Pow!") fast schon revolutionär. Mit seiner Rolle als Batman begeisterte West damals Kinder wie Erwachsene zwei Jahre lang an den Fernsehschirmen. Durch seine Art als Mensch und seinen Humor begeisterte er vor allem die Menschen in seinem Umfeld, sein Leben lang.

Einmal Batman, immer Batman



Die Serie selbst wurde bereits nach zwei Jahren wieder abgesetzt. Eigentlich wollte der Sender ABC nur Kosten sparen, plante während der dritten Staffel diverse Charaktere zu streichen, darunter auch Batmans Gefährten Robin. Adam West weigerte sich jedoch ohne Robin zu spielen und sorgte so selbst indirekt für die Absetzung der Serie. Es sagt viel über die Integrität des Menschen Adam West aus, dass er lieber seine eigene Anstellung aufs Spiel setzte, statt seinen Sidekick zu opfern. Nach nur 2 Jahren war er also nicht mehr Batman, und sollte doch für immer Batman bleiben.

West selbst haderte lange mit der Rolle des Batman. Zwar machte sie ihn als Schauspieler weltbekannt, allerdings wurde er in den Köpfen der Zuschauer stets auf die Rolle des Batman reduziert. Als Schauspieler war ihm nach Batman dann auch kein größerer Erfolg mehr beschieden. West fühlte regelrecht bei jedem Casting, dass ihm "eine steinerne Wand im Weg stehen würde". Eine Wand in den Köpfen der Leute, die er als Batman selbst errichtet hatte.

"Batman was comedy, let's face it"



So war es fast schon unvermeidlich, dass er in den 70ern und 80ern wieder die Rolle als Batman aufnahm. Diesmal jedoch als Synchronsprecher für die Zeichentrickserie über den "Dunklen Ritter" aus Gotham. Ende der 90er sprach er dann sogar sich selbst in der Serie Family Guy, in der Rolle als leicht verrückter Bürgermeister Adam West. In der Folge "Straße ins Multiversum" spricht er eine menschenähnliche Maus, die zu 95% aus Helium besteht. Vielleicht lässt sich so die Leichtigkeit erklären, mit der Adam West seine Höhen und Tiefen ertrug.

Adam West nahm seine Erfolge stets mit Humor, genauso wie seine Misserfolge. Er wirkte nie verbittert und fand stets Erfüllung in der Gewissheit, so viele Menschen positiv zu berühren. Darauf angesprochen sagte West einmal: "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich diesen Fans bin [...] Glauben sie mir, mein Leben ist letztendlich gar nicht so schlecht." Der in Walla Walla (Washington) geborene Schauspieler arbeitet vor seiner Paraderolle bereits als Soldat, DJ, Truckfahrer, Cowboy und Milchmann. Er wusste stets, dass ein Leben als Schauspieler immer noch privilegierter war, als das der meisten anderen, oder sein eigenes Leben davor.

Nicht der coolste Batman - aber der lustigste

Adam West verkörperte diese positive Einstellung auch in seiner Rolle als Batman. Er war sicher nicht der "coolste" Batman, aber definitiv der lustigste. Sehen wir in Batman heute hauptsächlich den zornigen Rächer, der den Mord an seinen Eltern durch Selbstjustiz verarbeitet, war Batman früher gerne mal komisch. West und die Produzenten der Serie nutzten ihre kreative Spielwiese, um das damalige Superhelden-Credo der Unverwundbarkeit ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Batman hatte keine Superkräfte wie Superman. Er war nicht unbesiegbar. Genau das machte Batman für mich und viele andere zum Superhelden der Wahl. Batman war eben ein ganz normaler Sterblicher. Genau wie Adam West, leider.



"Die Show, die ich machen wollte, konnte ich zwar nicht mehr verwirklichen. Aber ich hasste es, die Rolle hinter mir zu lassen, denn Batman war gut zu mir."

Adam West, * 19. September 1928; † 9. Juni 2017